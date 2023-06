Rixensart : le distributeur communal de billets arrivera le 1er juillet

L’échevin Vincent Garny ne mâche pas ses mots. La décision du collège communal de Rixensart de combler le vide laissé par le consortium Batopin (rassemblant les 4 grandes banques belges) - qui a privé le centre de Rixensart de ses 7 distributeurs automatiques de billets – coûtera à la Commune. Mais pas tant que cela. "Ça va coûter 20 000 € par an à la Commune, soit un euro par habitant, poursuit Vincent Garny. Ce n’est pas excessif. En outre, plus l’appareil sera utilisé, moins la Commune devra payer. Nous n’en installons qu’un seul, et nous espérons que cela suffira. Ce distributeur sera réapprovisionné autant de fois que nécessaire. Il y aura sans doute des heures où il faudra faire la file et se montrer patient. On verra."

Le distributeur sera fourni et approvisionné par Loomis, une société suédoise bien implantée en France, et spécialisé dans le transport de fonds, avec laquelle la Commune a conclu le marché.

L’emplacement exact du distributeur est désormais connu: il sera installé sur la place de la Vieille Taille, face aux principales agences bancaires de Rixensart.

"Il s’agit d’un édicule de 1,50 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous allons couler une dalle à la droite du panneau d’affichage d’information digital, à la place des deux bancs publics et d’une poubelle qui seront installés un peu plus loin. Nous ne perdrons aucune place de parking", rassure l’échevin.

Rixensart sera la première Commune de Wallonie à se doter de son distributeur de billets. En Flandre, Wevelgem l’a précédée.