Space cake en prison : 100 heures de travail

En espérant s'en tirer comme ça mais vers 11 h, les agents pénitentiaires sont revenus, et ont alors procédé à une fouille non seulement de la cellule, mais aussi du détenu. Bien vu : celui-ci cachait encore 19 grammes dans son entrejambe...

En clair, bien qu'il était en prison, il était en possession de près de 40 grammes de cannabis. Il a expliqué qu'il avait acheté ces stupéfiants au préau mais comme c'est la règle en prison, il n'a pas voulu donner les noms de ceux qui lui auraient vendu cette importante quantité.

Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, il a expliqué son attitude le jour des faits. "Je suis un consommateur, je ne me voyais pas tout donner aux gardiens", a-t-il précisé. Avant d'ajouter que ce qui restait une fois la première saisie effectuée était destiné à... cuisiner un space cake, c'est-à-dire un gâteau au cannabis.

La présidente s'est étonnée de la confidence et l'homme a précisé qu'il avait, dans sa cellule, les ingrédients nécessaires et un four. "Autant allier l'utile à l'agréable, a-t-il souri. Il faut bien passer le temps..."

Cette banalisation n'a pas vraiment fait rire le ministère public, qui a requis une peine d'an de prison. En se demandant au passage quelle est la capacité de réinsertion d'un homme qui se procure de telles quantités de stupéfiants alors qu'il est détenu...

"Les stupéfiants circulent en prison, c'est un fait, a alors rétorqué l'avocate de la défense. Et quelle est la seule réponse apportée à ce problème? La répression. Quand les détenus demandent un suivi, comme il n'y pas de moyens, ils sont mis sur une liste d'attente...On crée les conditions de la récidive! À l'extérieur, mon client bénéficiait d'un tel suivi. Mais tout a été remis à zéro avec sa détention..."

Le conseil avait dès lors plaidé pour l'octroi d'une peine de travail, afin que son client soit remis en liberté au plus tôt, reprenne une formation et un suivi pour diminuer puis tenter de stopper sa consommation de drogue.

Message reçu : le tribunal vient de condamner Sébastien à une peine de travail de 100 heures, à prester dans l'année.