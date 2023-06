Brabant wallon : 19 aveux de faillite, ce lundi, au tribunal de l’entreprise

Autre aveu appelé à faire du bruit, celui d’une société d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, elle aussi en PRJ non aboutie, un commerce de gros d’appareils électriques et électroménagers qui emploie 7 personnes. Son gérant a créé 2 sociétés annexes actives dans le soutien et le conseil aux entreprises pour lesquelles il a fait le même aveu.

À Nivelles, c’est une société qui fabrique des cuisines et en assure le commerce qui pique du nez avec, ici aussi, 7 salariés.

À Wavre, 2 sociétés sœurs de promotion immobilière jettent le gant avec un passif lourd de plus de 200 000 € et après avoir, elles aussi, constaté l’échec de PRJ.

Mauvaises affaires encore pour des sociétés de consultance ou de management basées à La Hulpe, Wavre, Genappe et Ramillies.

Les exploitants d’un café d’Hélécine et d’un salon de thé de Waterloo débranchent la prise de même qu’un caviste de Braine-l’Alleud, un taximan de Rixensart, une infirmière de Tubize et les gérants de 2 magasins de vêtements de Wavre et de Waterloo.

Enfin, un Nivellois a déclaré ne plus avoir d’activité dans le domaine informatique depuis plusieurs années, ni TVA ni compte en banque. Il vient donc faire aveu de faillite… mais il n’a pas de dette. Le président Savatic lui fera observer qu’il n’entre pas dans les conditions requises pour être failli. Il lui suggéra la dissolution judiciaire.

On en vient aux citations en faillite lancées par le procureur du roi contre un comptable de Braine-l’Alleud, un Jodoignois qui entretient et répare des ordinateurs, une société d’activités de loisirs de Bierges, une société d’affaires de Wavre et l’exploitant d’un café de Tubize contre lequel pèsent des soupçons de détournement d’actif et qui a déjà été l’objet de saisies pour plus de 400 000 €.

Quant à l’ONSS, il avait dans son collimateur un réparateur de petit matériel informatique de La Hulpe et une société de nettoyage de Rebecq. De son côté, un spécialiste du leasing de voitures visait une société wavrienne de conseil en gestion dont la gérante a mis la clef sous le paillasson voici dix mois et qui semble avoir gagné l’Italie.