La Forge de Perbais est toujours au centre d’un gros litige

Selon la société, le mécanisme de révision automatique devrait s’appliquer. Entre l’attribution du marché et la fin de celui-ci, du temps a passé. Beaucoup de temps. Et pour l’entrepreneur, les prix devaient être actualisés.

À la Commune, le son de cloche est tout autre. "Selon nous, il y a eu un dépassement très important des délais, indique Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain. Et l’entrepreneur est responsable de ce dépassement." Les travaux ont pris fin en mai 2022, avec plus de 500 jours de retard. "L’entrepreneur prétend que dans le cahier des charges, on doit appliquer la formule de révision. D’accord, si le chantier se termine dans les temps…"

Le désaccord est désormais dans les mains des avocats de chaque camp. "Il y a beaucoup d’échanges et ils n’ont pas encore trouvé un accord. Nous avons prévu des crédits dans notre modification budgétaire pour supporter d’éventuels suppléments."

L’entrepreneur estime qu’il n’est pas responsable des retards. La crise sanitaire a forcément freiné la progression du chantier. Les conditions météorologiques ont été très défavorables au printemps et à l’été 2021, avec des inondations qui ont frappé Walhain. Et ce n’est pas tout. Une incertitude planait autour de l’obtention de subsides de la Région wallonne: les permis ont été délivrés par les fonctionnaires en mai 2017 et le feu vert du gouvernement wallon concernant l’aide financière en mai 2018.

"Les montants en jeu ? Des dizaines de milliers d’euros, poursuit Xavier Dubois. En fait, il y a plusieurs formules pour calculer les suppléments, c’est difficile d’annoncer un chiffre. Cela dépend du moment à partir duquel on applique la formule de révision." Et donc pour ce faire, il faut définir la responsabilité concernant le dépassement. "L’objectif n’est pas de faire traîner ce dossier durant des années, mais il y a un vrai débat et ça reste même compliqué entre les avocats."

En attendant, le bâtiment est tout à fait opérationnel. "Les travaux sont terminés, il reste peut-être quelques éléments avant la réception définitive, qui survient toujours plus tard. Le litige ne concerne que la facturation. Est-ce qu’on applique la révision ? Quelle part est correcte ?" Ce sont aux avocats de déterminer cet aspect.