Mélanie Cauwenbergh, une Tubizienne à l’école eSport de la RBFA qui veut devenir eFlame et représenter la Belgique

La Tubizienne de 26 ans a, en effet, atteint la finale du tournoi FIFA "girls only" organisé par la fédération belge de football, à la fin mai. Une performance qui lui vaut donc d’accéder à ce cursus de formation pour espérer devenir une eFlame, comprenez une joueuse qui défendra les couleurs de l’équipe nationale belge féminine sur les compétitions du célèbre jeu FIFA "on line". "J’avais vu sur Facebook une annonce de la fédération qui organisait ce fameux tournoi, raconte l’intéressée. Je m’y suis inscrite en me disant que je n’avais rien à perdre et que ça pouvait être fun."

Bien lui en a pris puisqu’elle n’a été battue qu’en finale, par une néerlandophone. Et encore, sur le fil. "J’ai perdu lors de la troisième manche au but en or. Sur une petite erreur, qui plus est. Mais bon, c’était contre une fille qui s’entraîne cinq heures par semaine, qui est déjà très impliquée dans l’e-sport."

Notre interlocutrice, elle, l’avoue: elle n’a pas le temps d’être très assidue. "Je joue avec des proches, une fois ou deux par semaine, mais je travaille comme ambulancière, souvent la nuit, ainsi que dans le service de sécurité au Parlement, et il m’est difficile de libérer du temps. Maintenant, je suis hyper motivée à l’idée d’intégrer l’académie et je vais essayer de combiner les entraînements à venir avec mes activités professionnelles."

Des entraînements avec un coach spécialisé

Concrètement, Mélanie est conviée le 10 juin prochain à se présenter au siège de l’Union belge… à Tubize, pour vivre ses premières séances d’entraînement. "Je n’ai pas encore obtenu toutes les infos précises mais on va travailler l’aspect mental, l’analyse de jeu, jouer des matches en interne. Tout ça avec un entraîneur spécialisé. C’est intéressant, j’espère apprendre des choses et progresser."

Ce vendredi 2 juin, la lauréate du tournoi où Mélanie a terminé deuxième a eu l’opportunité de disputer le premier match international de l’histoire des eFlames, contre les Pays-Bas. Elle espère lui emboîter le pas rapidement. "Clairement, c’est un rêve et une belle opportunité de représenter les couleurs de la Belgique. Il faudra voir quand et comment seront organisées les prochaines échéances internationales mais je suis impatiente et curieuse de pouvoir le faire."