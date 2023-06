Rixensart : moins de frites, mais plus d’appartements

Vendre la Résidence du Parc

"La Régie foncière entend promouvoir le logement moyen à cet endroit, c’est-à-dire des logements dont les prix sont inférieurs à ceux du marché mais ne sont pas non plus ceux du logement social. Il est question d’un projet d’une vingtaine d’unités." Et d’ajouter: "Hélas, ce n’est pas pour tout de suite. Avec la crise du Covid qui a impacté énormément de choses dont le secteur de la construction, ce projet devra attendre la prochaine législature. Difficile d’en dire plus à ce stade."

Pour financer la construction du nouvel immeuble et ne pas appauvrir le parc immobilier de sa Régie, la Commune a l’intention de vendre la Résidence du Parc, rue de Rosières, près de la gare de Genval, où la Régie foncière loue actuellement six appartements qui nécessiteraient de gros travaux, mais dans lesquels la commune ne souhaite pas s’engager.

Commune cherche food truck

En attendant la construction du nouvel immeuble, l’emplacement de la baraque à frites de la rue Boisacq reste disponible – le véhicule qui s’y trouve actuellement ne lèvera plus son volet et doit être évacué prochainement. La Commune cherche donc un occupant qui ne demande pas à bénéficier d’une concession - contractuellement contraignante pour la Commune sur le long terme. Ce pourrait être un food truck, par exemple. "Dans ce genre de dispositif, la convention est plus souple, le propriétaire du food truck paie une redevance pour occupation de l’espace public, mais ça ne lie pas la Commune sur un long terme, poursuit Vincent Garny. On a déjà reçu des propositions de commerçants ambulants. Mais rien n’est encore décidé, on en est au stade de la réflexion, donc les personnes intéressées peuvent se manifester auprès du collège."

Rappelons qu’on trouve aussi à Rixensart, à quelque 200 m de là, le snack-friterie Rix’en frites, rue Aviateur Huens. Enfin, il existe à Bourgeois, au quai du Tram, une sympathique installation – une concession celle-là – baptisée Chez Nath’y – Le Cercle du Griffon.