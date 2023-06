Deux faons sauvés dans une prairie à Chaumont-Gistoux grâce à l’association "Sauvons Bambi"

Le temps est compté car le champ sera fauché à 8h et si Olivier veut sauver des faons, il est temps d’entrer en action. "Les faons se blottissent dans les hautes herbes et leur réflexe est de ne pas bouger pour se protéger. Cela marche face aux renards mais pas devant un engin agricole. Ils sont nés début mai, ils n’ont pas encore un mois et s’ils savent déjà gambader, ils n’ont pas encore le réflexe de fuir."

Quand les faons sont attrapés, ils sont mis dans des caisses, le temps de terminer le fauchage. ©EdA

Le matériel est vite installé avec le drone qui va survoler le champ à une hauteur de 70 m, "le bon compromis pour couvrir ce genre de surface". Ce drone est équipé d’une caméra thermique alors qu’au sol, les images sont visionnées sur un écran thermique et qu’une image optique est également visible sur un GSM quand le drone vole à très basse altitude.

Il fait 11°, le temps est frais et la température idéale. "Le soleil ne donne pas encore, ce qui est aussi important car le reflet du soleil sur certaines feuilles représente une image qui a la taille et la forme d’un faon. En journée, le soleil et la chaleur perturbent la détection thermique."

Le drone peut s’élever une première fois. Sa mission: repérer les animaux qui se cachent dans le champ. "On recherche des points blancs sur les images."

Un faon a été repéré grâce aux images de la caméra thermique. Reste à le trouver dans le champ. ©EdA

Après quelques minutes, la caméra repère des faisans puis une maman chevreuil. Il ya de l’activité au sol et la recherche peut se poursuivre, le temps de remplacer la batterie du drone.

Un faon est enfin repéré. Puis un deuxième. Le champ a été complètement balayé par la caméra et il faut maintenant partir à la recherche des deux faons. Yves s’empare de l’épuisette qui servira à recouvrir le faon qui sera ensuite placé dans une caisse, histoire de le mettre à l’abri pendant le fauchage.

Olivier nous guide mais plus de trace des deux faons. "J’ai vu la maman qui est partie dans les sous-bois avec son petit, rassure Olivier. Mais comme elle a tendance à revenir, je vais prévenir l’agriculteur qui fauche et lui demander de faire attention."

La mission est réussie. "Il aurait été préférable de trouver les faons et de les mettre dans des caisses pour que nous soyons certains qu’ils ne soient plus là mais nous en aurons en tout cas sauvé un ou deux."

Et si les faons avaient été attrapés, c’était aux agriculteurs ou fermiers de les relâcher après le fauchage. "On demande aussi d’avoir un suivi, voir si le faon est bien reparti gambader. Mais s’il est toujours là, sans bouger, c’est bien d’appeler une société ou un refuge qui prendra le relais."

Olivier Vierlinckx en est à cinq missions

Olivier Vierlinck a effectué cinq missions depuis le début du mois de mai. Bilan: cinq faons sauvés. ©EdA

Quand nous l’avons rencontré, Olivier Vierlinck n’avait qu’une mission au programme de sa journée. "J’en ai parfois deux ou trois, cela dépend des demandes et de la zone géographique où l’on se trouve."

Il réside à Jauche. "Il n’y a pas trop de missions dans cette partie du Brabant wallon. Il y en a par contre beaucoup plus du côté de Liège ou de Durbuy où les prés sont plus nombreux. Ici, les terres sont tellement riches qu’il est plus rentable d’y faire de véritables cultures."

Cela fait un an qu’il a rejoint l’association "Sauvons Bambi". "J’avais un drone avant ça et j’ai toujours bien aimé tout ce qui vole. Cette idée de réaliser des prises de vues aériennes m’a toujours plu et cela n’a rien à voir avec mon métier dans le développement informatique. Ma femme étant agronome, nous sommes régulièrement amenés à passer du temps avec des fermiers. Puis j’ai entendu parler de l’association et cette idée d’aller voler tôt le matin dans des prairies m’a plu. J’ai contacté Cédric Petit et je me suis lancé."

S’il a reçu une caméra thermique de l’association, "j’ai dû acheter un drone d’occasion compatible avec la caméra. J’ai ensuite suivi la formation pour les nouveaux pilotes, puis j’ai commencé mes missions début mai après les premières naissances."

Soixante pilotes bénévoles travaillent actuellement pour l’association "Sauvons Bambi"

L’association "Sauvons Bambi" a vu le jour officiellement en janvier 2020 à l’initiative de Cédric Petit "mais je travaille sur ce projet depuis 2018, précise-t-il. Des associations de ce genre existent déjà depuis plus longtemps dans d’autres pays".

Le principe de l’association est simple: en période de fauchages, les prairies situées en bordure de forêts cachent souvent, sous leurs hautes herbes, de jeunes faons qui se font faucher lors du passage des engins agricoles. Pour les sauver, l’association "Sauvons Bambi" envoie gratuitement des pilotes munis de drones équipés d’une caméra thermique pour les repérer et les mettre à l’abri le temps du fauchage.

L’association ne travaille qu’avec des bénévoles dont les missions sont gratuites. "Les fermiers ne sont pas obligés de payer, on leur propose juste de donner un petit billet pour financer nos frais de déplacement mais il n’y a rien d’obligatoire. Il y a aussi la possibilité de faire des dons à l’association."

Plus de 600 faons ont déjà pu être sauvés. "Un très beau bilan. Je suis surpris de voir la quantité de faons déjà sauvés depuis 2018."

Et l’année 2023 risque bien de battre tous les records puisque plus de 200 faons lors de 300 missions ont déjà été sauvés depuis la mi-mai. "C’est très positif mais en même temps, on pense au nombre de faons qui sont passés sous les machines avant ça, ce qui devient un gros problème pour les agriculteurs qui ont du mal quand ils constatent certains dégâts causés. Heureusement qu’on est là, la preuve que l’association a tout son sens."

Le problème, c’est que l’association est victime de son succès et les missions se multiplient. "On doit en être aujourd’hui à 60 demandes par jour."

L’association compte 60 bénévoles, dont certains sont aussi actifs à la frontière luxembourgeoise puisqu’une une antenne de "Sauvons Bambi" au Luxembourg a aussi vu le jour il y a deux ans. "C’est bien mais on doit continuer à grandir si on veut répondre à toutes les demandes. Nous sommes soutenus par la Fondation Roi Baudouin, on a reçu une aide de la Province de Liège il y a deux ans et on a reçu 6 000 € de la Province du Hainaut cette année mais on a encore besoin de dons."

Les agriculteurs qui souhaitent faire appel à l’association sont invités à prendre contact en téléphonant au 081 13 79 11 au minimum 24 heures avant la fauche.