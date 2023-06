Louvain-la-Neuve : Le Musée L (UCLouvain) a son café-boutique, Le coin L

Et Sylvie De Dryver, responsable du service aux publics du Musée L, de prédire que pas mal de visiteurs rentreront par là pour arriver dans le musée. “L’entrée du café-boutique était l’entrée du bâtiment quand il était encore la bibliothèque des Sciences. C’était son entrée naturelle.”

Le musée universitaire s’était retrouvé sans boutique fin 2019 suite à la faillite de Livre et Art. Si très vite l’UCLouvain a réfléchi à une solution pour relancer quelque chose, la crise du Covid a ralenti le projet. Mais c’est désormais du passé avec l’ouverture du coin L.

”Le musée est ravi car on l’attendait depuis longtemps, enchaîne Sylvie De Dryver. Un tel espace n’est pas un plus pour un musée, c’est un indispensable. Passer par une boutique est une expérience indispensable dans tous les grands musées comme le prouvent les enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs.”

Et Aurélien Huysentruyt de préciser : “Tout bon musée doit avoir sa boutique et son petit espace horeca. Le coin L est le lieu où on peut se poser après une visite du musée ou non d’ailleurs. On peut y faire des découvertes, on peut s’y enrichir l’esprit, notamment avec les livres qui y sont présents, mais aussi le corps avec la nourriture qu’on peut y boire et manger. Il y a tout ce qu’il faut pour se faire plaisir. En outre, on a misé sur l’upcycling : le mobilier de l’ancienne boutique, par exemple, a été récupéré et on lui a redonné vie en l’améliorant ou le transformant.”

La petite restauration proposée met l’accent sur les produits locaux, de saison et artisanaux. Les glaces, par exemple, sont fournies par le glacier wavrien Ô Cornet.

La librairie Claudine, de Wavre, s’occupe des livres

C’est la librairie Claudine, installée à Wavre, qui s’occupe d’achalander le coin livres de la boutique. “Pour l’instant, il y a 850 livres. On pourrait aller jusqu’à 1 200. Nous avons fait la sélection selon deux axes : elle s’adresse tant aux visiteurs du musée qu’aux personnes qui ne s’y arrêtent pas, explique Diane Platteeuw, de la librairie Claudine. On propose des livres d’art et sur l’art, des livres créatifs. Des liens seront faits avec les expositions temporaires et les collections du musée mais aussi l’actualité de l’université (docteurs honoris causa, etc.). Il y aura des beaux livres pour enfants, plus pointus que ceux qu’on retrouve dans la grande distribution mais accessibles. La librairie aura sa propre identité par rapport à Claudine qui est une librairie plus généraliste. Pour nous, c’est une nouvelle expérience très stimulante.”

La boutique vend aussi les produits estampillés UCLouvain ainsi que des objets en lien avec le cabinet de curiosités et les collections du musée. “On ne peut pas retourner chez soi avec une des œuvres du musée mais la boutique va servir à repartir avec un souvenir, un objet original, un magnet, sourit le coordinateur du coin L. J’en ai plein sur mon frigo et ils me rappellent les musées que j’ai visités. Ce sont aussi des outils de promotion du musée et de la ville.”

Une des pièces pour redynamiser le haut de Louvain-la-Neuve

C’est l’Inesu promo de l’UCLouvain qui gère cet espace occupant 1,5 équivalent temps plein : le coordinateur est aidé par Anouk Zaplet. La boutique n’est donc plus concédée comme auparavant. “On n’a d’ailleurs pas cherché de concessionnaire, précise Nicolas Cordier, responsable du développement régional de l’université. L’UCLouvain souhaite s’impliquer dans l’animation de la ville. Le service à la société est une de ses missions. Pour l’université, il était important de redonner vie à ce lieu, que ce soit pour le musée ou pour le haut de la ville. Notre volonté est d’optimiser et redynamiser la place des Sciences et la rue des Wallons.”

Cela avait commencé par l’ouverture du Musée L dans l’ancienne bibliothèque des Sciences, bâtiment emblématique de la cité universitaire, et la rénovation de la place des Sciences, une des premières places de Louvain-la-Neuve. Mais petit à petit, le centre de gravité de la ville nouvelle s’était déplacé vers la place de l’Université et la Grand-Place. D’où la volonté de faire renaître la place des Sciences et ses alentours.

Et cela passe donc par l’ouverture du coin L. Plus tard dans l’année, un restaurant ouvrira aussi dans les étages du Musée L. Les travaux sont en cours.

D’autres projets suivront encore pour que le haut de la ville ne soit plus un lieu de passage mais un lieu d’intérêt, assure Nicolas Cordier.