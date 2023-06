Perwez : le seul IFAPME à proposer une formation en distillerie, une première en Wallonie

Car l’objectif est bien de former ceux qui le désirent. Comme les stagiaires qui ont suivi le cursus de caviste, de viti-viniculteur ou encore de microbrasseur. Ou n’importe quel passionné qui aimerait devenir chef d’entreprise distillateur. La formation est donnée sur un an, à raison d’un jour par semaine (le lundi), et elle se veut assez complète : histoire de la distillation, chimie, sécurité, législation alimentaire, matières premières, macération et arômes, techniques de distillation, process, techniques de dégustation et d’analyse organoleptique des spiritueux, marketing, accises, douanes, gestion spécifique ou produits bio, environnement durable et économie circulaire.

”Cette formation s’adresse aux adultes (18 ans). Ils doivent trouver, en plus des cours, des heures de stage à l’extérieur. Après une année, et la réussite de leurs examens, ils obtiennent un diplôme. Que va-t-on distiller ? Le but est d’avoir un alcool de grain, un alcool de fruit, les bases du whisky, tout ce qui est gin, l’alcool de plante. Le but est de travailler sur les arômes et non sur la quantité d’alcool.”

Un règlement d’ordre intérieur spécifique va d’ailleurs voir le jour. “En dégustation, ils n’auront droit qu’à 5 centilitres par jour au maximum, pas plus. C’est la seule formation où s’ils ont huit heures de cours, ils peuvent manger pendant huit heures. Évidemment, ils ont de l’eau et des crachoirs à leur disposition.”

Douze places sont ouvertes pour le mois de septembre et il reste des disponibilités.

Le vin, l’autre grande spécialité

L’IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises) de Perwez organise des portes ouvertes le mercredi 28 juin prochain. L’occasion de découvrir les spécificités de ce site fréquenté par 850 élèves et plus de 150 formateurs. ” C’est un centre assez neuf, 8 ans à peine, qui propose 35 à 40 métiers différents, indique Emmanuel Wilmot. Chaque centre – Limal, Gembloux, Namur… – s’est spécialisé dans un ou plusieurs domaines. Une partie de notre centre est dédiée à l’alimentaire : glacier, chocolatier, confiseur, pâtissier, gestionnaire de brasserie ou pizzaïolo.”

Les responsables ont accompagné le “boom” de la production de vin en Wallonie en proposant une formation, afin de professionnaliser ce secteur. ” C’était il y a 6 ou 7 ans. On voit la plantation de la vigne jusqu’à la mise en bouteille. Mais on s’est vite rendu compte qu’il nous manquait un chaînon : technicien viticole, pour tailler et vendanger. Ensuite, on a voulu aller plus loin avec la formation de caviste, sur deux ans. Ce qui nous a permis d’avoir un module vin belge. Toutes les étapes étaient couvertes.”

Viticulteur, viniculteur, caviste, technicien agricole. Mais pourquoi distillateur ? ” Le jus du raisin est gardé pour le vin, mais il restait tout ce qu’on appelle les déchets nobles : les peaux et pépins. En fait, on en fait de l’alcool.”