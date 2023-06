Un conducteur avec 21 boulettes, démantèlement d’un trafic… : la cocaïne a-t-elle envahi le Brabant wallon ?

À lire aussi

Les données sur les trafics de stupéfiants sont révélatrices de l’activité policière. Et celle-ci peut-être parfois le fruit du hasard comme lors d’un contrôle routier. Il est aussi possible de découvrir des installations cachées jusque-là. La lutte contre les stupéfiants est également devenue une des priorités de la justice et des forces de police, les contrôles et enquêtes sont plus importants que lors des précédentes décennies.

Les infractions diminuent

La détention et le commerce de drogue se sont multipliés en plus de 20 ans dans le Brabant wallon. Ainsi, si 392 faits de détention étaient constatés en 2000, ils étaient de 1015 en 2021 avec un pic à 1469 en 2014. Pour le commerce, de 102 faits en 2000 on passe à 203 en 2021. Seules les infractions pour usage de drogue ont diminué depuis lors. Cela peut s’expliquer par l’évolution des pratiques policières. La police contrôle moins de personnes dans les rues et s’attaque davantage aux vendeurs et fabricants. De plus, l’objectif de la justice est avant tout de démanteler des structures en remontant par le bas de l’échelle.

Au total, 1092 infractions étaient liées à la drogue, tous domaines confondus, en 2000. 2021 compte 1440 infractions du même genre. Le plus grand nombre de faits de ces dernières années a eu lieu en 2014 avec 2120 infractions.

Les données de l’année 2022 ne sont pas encore complètement disponibles pour la province, mais les chiffres présentent 1080 infractions liées à la drogue pour l’instant. Ils témoignent déjà de certaines tendances par rapport aux trois premiers trimestres des années précédentes. Ainsi, les infractions pour détention de drogue étaient en diminution depuis 2018. Les données de 2022 présentent une légère hausse. En revanche, les infractions pour commerce de drogue diminuent. Pour plus de 200 faits constatés (toujours au 3e trimestre) dans les années 2016, 2017 et 2018, ils passent sous la barre des 200 par après et arrive à 125 en 2022.