La balade des motards accidentés, c’est ce dimanche 11 juin à Bierges : "on attend une bonne centaine de participants"

"La balade que nous organisons dimanche, c’est justement pour récolter des fonds et offrir des cadeaux aux accidentés. Il y avait une belle demande pour qu’elle retrouve sa place dans le calendrier", souligne Nick Gomand qui peut s’appuyer sur la grande expérience de Michel Vander Stock pour tracer le parcours de la balade.

"Il s’agit d’une balade ouverte à tous et lors de chaque édition, nous accueillons une dizaine de motards accidentés qui peuvent participer à notre organisation grâce à des trikes (NDLR: motos à deux roues à l’arrière) ou de side-cars qui peuvent les prendre en charge."

Le rendez-vous est fixé sur le parking de Bierges sur l’E411 dans le sens Namur-Bruxelles à 10 h 30: "On va rouler sur un maximum de petites routes. On a des capitaines de route qui peuvent bloquer les carrefours mais pas les feux rouges. On attend une bonne centaine de participants et, nouveauté cette année, je demande une participation de 5 € par casque, participation qui donnera lieu à une petite tombola avec des stages motos, un pour débutant et deux pour perfectionnement, avec Robert Olbrecht, formateur chez Cap Moto."

Si les amis de toujours de Nick Gomand, Mike et Didier de Radiguès, ne peuvent être présents, Marc Ysaye pourrait, lui, être présent: "Il fera le tirage au sort de la tombola à la pause de la rando".

Toujours affaibli par ses ennuis de santé, Nick Gomand tenait à ce rendez-vous qui fait plaisir aux motards, mais aussi et surtout aux moins valides: "Je n’organiserai pas de souper cette année même si je sais que je remplirais la salle du Fenil sans problème, ajoute le Walhinois, mais je ne suis pas en état. Organiser un tel souper, c’est énormément de travail."

Cela fait d’ailleurs 50 ans que Nick roule à moto – depuis ses 16 ans – même s’il a dernièrement revendu sa Goldwing pour une… Monkey: "Je ne me sentais plus à l’aise avec la Goldwing et là, je prends beaucoup de plaisir à sillonner les petites routes avec la Monkey. Mais là aussi, le jour où je ne le sens plus, j’arrêterai."

En attendant, Nick, qui accompagnera la balade en camionnette, et son ASBL vous attendent nombreux ce dimanche sur le parking de Bierges. Et le temps sera justement à sortie à moto ce dimanche…

Le marché de la moto d’occasion est catastrophique à cause du contrôle technique

Le marché de la moto d’occasion s’effondre. C’est Traxio, la fédération du secteur de la mobilité, qui le dit.

"Les ventes de février ont baissé de 30,7% par rapport à février 2022 et même de 38,8% par rapport à février 2021. Cumulativement sur les deux premiers mois de l’année, cela représente une baisse de 22,1%, soit une perte de 1 825 unités. Nul besoin de chercher midi à 14 h pour en connaître la cause: l’obligation, depuis le 1er janvier 2023, du contrôle technique pour les motos d’occasion", indiquait Filip Rylant, porte-parole de Traxio, dans son communiqué de mars 2023 qui confirme lorsque nous l’avons contacté ce mercredi matin.

"Le marché de l’occasion va très mal et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le marché de la moto. On voit d’ailleurs énormément de motos qui partent pour les Pays-Bas (NDLR: pour le moment, il n’est pas nécessaire de présenter sa moto au contrôle technique quand elle est vendue à l’étranger), ce qui fait que le parc moto va énormément diminuer en Belgique. C’est une très mauvaise nouvelle."

Pourtant, comme le relève Traxio, ce n’est pas nécessairement à cause de manquements techniques que le contrôle technique recale les motos mais pour "des phares mal réglés ou pour des papiers qui ne sont pas tout à fait en ordre dans le cas de motos plus anciennes".

Au niveau des immatriculations des motos neuves, le marché ne se porte pas trop mal: "On perd légèrement mais cela est dû au mauvais temps que l’on a connu pendant la première partie du printemps et aux problèmes de livraison", poursuit Filip Rylant.

Et si la moto a bien traversé la crise sanitaire, car "la mobilité individuelle, aussi bien les vélos que les motos, a connu un certain succès", c’est donc la douche froide pour le secteur en ce début d’année 2023.