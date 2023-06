"Ras-le-bol de l’agri-bashing" : quand les agriculteurs de Ramillies vont à la rencontre des habitants

"Je suis déjà impliqué dans la commune en différents endroits. Il y a six mois, j’ai été contacté par Didier Crombez, un agriculteur membre du conseil consultatif agri-rural (lire ci-contre) . Il cherchait une ferme qui puisse ouvrir ses portes aux habitants. Je suis favorable à ce genre d’événement car j’en ai ras le bol de l’agri-bashing. La déconnexion entre les citoyens et l’agriculture est totale. Mais ça ne sert à rien d’être agressif…"

Sophie Mouraux est agricultrice et également membre du CCAR: "On ne va pas révolutionner les choses, mais on fait un pas vers nos voisins. Environ 200 personnes sont passées dans les champs ce dimanche. On a pris le temps de discuter avec les gens. La première action du CCAR avait été de rédiger une charte du bien vivre ensemble. Ensuite, on a créé des panneaux explicatifs de ce que l’on voit dans les champs. Ils sont visibles sur le site internet de la Commune. On les a inaugurés aujourd’hui et on ira les placer dans les champs situés le long des chemins."

Le président du CCAR, Christian Jadoul, est aussi agriculteur. Sur son stand, il a passé la journée à expliquer les mesures agro-environnementales à un large public. Il est enthousiaste par rapport à l’utilité du CCAR: "C’est intéressant d’être un groupe mixte agriculteurs/citoyens. Cela amène de nouvelles idées." Le CCAR est en effet composé d’agriculteurs et d’autres citoyens. Parmi ces derniers, Thierry Baudoin: "Je ne suis pas agriculteur, mais je cultive un potager depuis 35 ans. Je suis ingénieur agronome également. Je connais donc le point de vue des deux parties. Quand l’appel à candidatures a été lancé, j’étais proche de la pension, je me suis dit que c’était une bonne manière de m’occuper. On a une réunion par mois en soirée. Il faut savoir que notre avis n’est que consultatif. Parfois, on passe au-dessus de nos avis, s’ils ne conviennent pas…"