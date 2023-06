Le TEC renonce à son projet d’extension du dépôt de Chastre et va chercher d’autres endroits

Ce qui ne veut pas dire que plus rien ne sera fait à l’avenir sur le territoire de Chastre. "On a reçu un mail, afin de nous proposer une réunion dans le but d’analyser d’autres endroits, ajoute le bourgmestre. Elle se déroulera à la fin du mois, avec des membres du cabinet du ministre wallon de la mobilité Philippe Henry (Écolo) et les responsables du TEC. Nous allons chercher des sites plus adaptés pour un tel site, sur des axes structurants."

Reste à connaître l’impact d’une telle réunion sur la décision finale du TEC. "On n’a pas cessé de répéter que l’extension du site actuel n’était pas une bonne idée, que cette localisation n’était pas adaptée et qu’il fallait effectivement chercher un terrain sur d’autres axes. Force est de constater qu’ils n’ont pas véritablement pris en compte notre avis, car trois mois plus tard le dossier était déjà sur notre bureau", regrette Thierry Champagne.

Si le permis actuel semble n’être plus qu’un mauvais souvenir, est-il possible qu’une nouvelle demande soit déposée, en modifiant certains aspects, à côté de la gare de Chastre ? "Pour le moment, ce n’est pas l’option retenue par le TEC. Mais s’ils ne trouvent pas d’alternative dans un ou deux ans, je ne sais pas. Il ne faut jamais dire jamais. Ils pourraient très bien revenir à la charge. Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est plus l’option actuellement. Le projet de Chastre est en ce moment enterré."

La population avait réagi en nombre lors de l’annonce du projet et plus de 200 remarques avaient été envoyées lors de l’enquête publique.

Pour rappel, le site a une capacité aujourd’hui pour stationner 57 buts et 68 véhicules du personnel. Le TEC voulait faire grimper ces chiffres à 123 bus et 137 véhicules du personnel, sans préciser d’agenda dans l’accroissement de cette flotte.