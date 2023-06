Les trois rendez-vous immanquables pour les commémorations de la Bataille de Waterloo

La cérémonie officielle de la commémoration de la bataille se déroulera le 18 juin à 13h30 au Domaine de la bataille, à la butte du Lion. En plus de la participation de plusieurs groupes de reconstitution historique, les autorités publiques et les organisateurs se joindront à l’hommage. Pour le déroulement, il y aura d’abord la prise d’armes sur l’esplanade du Panorama, en bas de la butte avant le départ du cortège vers le Monuments aux Belges où une gerbe sera déposée. Retour ensuite vers la Butte du Lion pour terminer par les discours des représentants et des institutions aux alentours de 16 heures.

Le Monument aux Belges de la Bataille de Waterloo. ©DR

Squelettes dans le grenier

Le jeudi 22 juin à 19 heures, toujours au Mémorial de la bataille, se tiendra une conférence sur l’autopsie de deux soldats morts à Waterloo. Au départ, il s’agit de deux squelettes retrouvés dans le grenier d’un des riverains du champ de bataille. Il s’agirait de soldats prussiens morts il y a 208 ans à Plancenoit. De plus, de nombreux objets sont réapparus ces dernières années autant que de fragments d’ossements. Ainsi, on retrouve des restes de pas moins de dix soldats tués le 18 juin 1815 lors de la bataille. La découverte la plus importante depuis près d’un siècle d’autant qu’il est très difficile de retrouver des vestiges de la bataille après les nombreux pillages survenus au fil du temps. Pour les squelettes, c’est encore plus rare car la plupart des corps ont été brûlés.

Cette conférence fera donc le point sur les dernières avancées historiques en présence de l’historien Bernard Wilkin et du directeur de l’institut de Médecine légale, Philippe Boxho. Les réservations pour suivre la conférence sont obligatoires via l’adresse events@waterloo1815.be. Le tarif par personne est de 8 euros.

Week-end d’animations

Le week-end du 1er et 2 juillet proposera de nombreuses animations historiques sur les deux sites : le Domaine de la bataille de Waterloo 1815 et au Dernier QG de Napoléon. Les visiteurs (re) découvriront le XIXe siècle au temps des batailles de l’Empire français. Les troupes de reconstitueurs camperont tout le week-end durant comme en 1815. En plus du traditionnel bivouac et de ses plus de 300 soldats, un village civil se tiendra à la ferme d’Hougoumont. On pourra y découvrir des artisans et corps de métiers de l’époque comme facteur d’instrument ou sabotier.

Au Dernier QG, Napoléon sera présent avec l’ensemble de ses États-Majors. Ils arriveront vers 10 h 30 le samedi accompagnés d’une partie des soldats. Tout ce monde campera sur place.

Durant les deux journées, petits comme grands pourront participer à diverses activités comme soins aux blessés, lecture de carte, manœuvres, etc. Sans oublier que le Mémorial et le Musée sont ouverts.

Mais l’évènement par excellence est la reconstitution de la bataille. Déjà en journée, les cavaliers et soldats manœuvreront en groupe au pied de la butte du Lion. Pour la bataille en tant que telle, elle se déroulera le samedi soir et le dimanche matin à la ferme d’Hougoumont. Pour l’instant le planning des rencontres entre les troupes n’est pas complètement défini, plus d’informations sont à suivre dans nos prochaines éditions.