Un mur anti-bruit le long du boulevard de Wallonie à Louvain-la-Neuve est à l’enquête publique

Ce projet est une charge d’urbanisme imposée par le permis dans le cadre de la réalisation des accès au parking P+R, "en compensation pour les riverains qui pourraient souffrit d’une potentielle dégradation des nuisances sonores suites à l’aménagement de la sortie du parking P+R de Louvain-la-Neuve vers le boulevard de Wallonie", lit-on dans le dossier.

Ce mur anti-bruit, d’une hauteur de 2,4 mètres, s’étendrait sur 150 mètres. Le talus où il s’installera sera reprofilé pour rendre l’écran de protection acoustique le plus efficace possible. Ce reprofilage permettra en outre de créer une zone aplanie, du côté des jardins des riverains. "Cette zone sera étudiée par la Commune avec ses architectes paysagistes et sera un mélange d’arbres (hautes et basses tiges), arbustes et buissons permanents pour favoriser la petite faune et la flore." Cet aménagement ne fait pas l’objet de la demande du SPW et ne nécessite d’ailleurs pas de permis d’urbanisme.

Le talus entre le mur et la route sera, lui, tout simplement enherbé.

Le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente pour délivrer ou non le permis.