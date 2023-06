Wavre: à peine 3 réactions lors de l’enquête publique sur l’hôtel de ville et l’église Saint-Jean-Baptiste

Finalement, les réactions recueillies au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 au 16 mai, se comptent sur les doigts d’une main: deux réactions pour l’hôtel de ville, une seule pour l’église.

"Cela m’a étonnée, admet la bourgmestre, Anne Masson, qui craignait que la couleur blanche de la façade de l’hôtel de ville ne suscite une levée de boucliers. Cela signifie, je l’espère, que notre effort de communication a été efficace, et surtout que les gens ont compris nos raisons. J’ajoute que cela permet de relativiser l’importance des voix des uns et des autres sur les réseaux sociaux, et leur réel impact… Ce que l’on raconte sur les groupes Facebook ne reflète pas ce que pense la majorité."

Une suggestion retenue

Des deux remarques formulées au sujet du projet pour l’hôtel de Ville, la bourgmestre en retient une, qu’elle estime judicieuse: "On nous suggère de réaliser un test concernant la nuance du badigeon blanc qui sera appliqué sur la façade, afin que l’on soit certain de l’effet. Ce sera intégré à notre dossier."

Et la bourgmestre d’en profiter pour répondre à ceux qui ont prétendu que le badigeon blanc n’était pas la seule option pour protéger la façade de briques: "J’ai demandé aux experts s’il était possible d’utiliser une protection vernissée incolore et on me l’a confirmé: la peinture silicate blanche est plus respirante et pérenne".

Pour l’église, une personne a manifesté de l’inquiétude pour une petite zone non construite, à côté de l’église. La bourgmestre rassure: elle n’est pas concernée.

Reste à présent au bureau d’architectes à présenter le dossier et les procédures du marché public au conseil communal du 28 juin. "Ensuite, on lancera le marché public. On est encore loin de voir les travaux commencer", estime Anne Masson.

Rappelons que les travaux débuteront, au mieux, à la fin 2024.