Ce chantier se déroulera jusqu’au 7 juillet prochain et vise à améliorer les infrastructures pour les cyclistes.

La Commune souligne qu’elle met tout en œuvre pour réduire au maximum les éventuels désagréments.

Pendant cette période, une seule bande de circulation sera disponible sur la rue de Virginal, avec la régulation du trafic assurée par des feux tricolores.

Les rues du Masy et du Vieux Pavé d’Asquempont seront temporairement limitées à la circulation locale.

”Nous sommes conscients de l’impact que cela peut avoir sur les riverains et nous les remercions pour leur compréhension, indique la Commune. Ces travaux sont entrepris pour améliorer notre commune et favoriser les déplacements doux. La coopération et le soutien des riverains sont essentiels pour la réussite de ce projet.”