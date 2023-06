Fortes chaleurs : InBW demande une consommation raisonnée de l’eau, “c’est une question de capacité de stockage et de production”

De son côté, InBW, le gestionnaire du réseau de distribution, veut limiter les risques de pénurie d’eau même si “ce n’est pas un problème de ressources, car les nappes sont bien rechargées, mais une question de capacité de stockage et de production” nous informe Yves Ranson, directeur du département d’eau potable d’InBW. L’intercommunale brabançonne préconise, tout de même, aux habitants de limiter l’usage de l’eau : éviter de laver les voitures, de nettoyer les terrasses, de remplir les piscines ou encore d’arroser la pelouse avec l’eau de distribution.

Week-ends chargés

Cette demande d’InBW fait suite à un constat : les pics de consommation observés ce week-end du 9-10-11 juin ont atteint des niveaux de records jamais vus : “Les week-ends de juin voient toujours une plus grosse demande en eau. On est hors vacances, pas de jours de congé et les étudiants sont à la maison. Tout le monde est à son domicile”. Mais avec les températures et le soleil, la consommation est ici accentuée : “On était au maximum de la capacité de la capacité de notre réseau ce week-end”. Le directeur du département eau potable constate en plus “un arrosage très tardif le soir, les pics étaient très hauts Jusqu'à 23h”. Yves Ranson demande donc de ne pas arroser sa pelouse le soir d’autant que “la pelouse, vous ne devez pas avoir peur de la laisser devenir brune, elle reprendra sa couleur dès les premières pluies”.