La Brasserie de l’Orne enfin chez elle, dans la ferme de la Grange à la Dîme, à Mont-Saint-Guibert

Au départ, en 2018, ils étaient dix-neuf passionnés à vouloir redonner vie à un breuvage guibertin. Avec, clin d’œil pas si anodin que cela au passé de la brasserie Vieux-Temps de la famille Grade, une petite salle de brassage dans les locaux de celle-ci au centre du village. Mais les bâtiments furent vite trop exigus et peu adaptés à la réalité. Si le projet d’une nouvelle implantation dans la ferme de l’Ornoy fut un temps envisagé, les quelque 365 coopérateurs de la Brasserie de l’Orne réalisèrent rapidement l’opportunité que présentait le rachat de la ferme de la rue des Trois Burettes par l’intercommunale inBW. “Pour nous, rejoindre le projet “Sur le Champ”, dont les objectifs et la localisation correspondaient idéalement à nos valeurs et à nos besoins, était une évidence, glisse le Guibertin Bruno Ferrier, administrateur. Aujourd’hui, nous sommes heureux de faire partie du projet de l’inBW d’écosystème de relocalisation alimentaire.”

Bières éthiques

La Brasserie de l’Orne veut produire des bières éthiques et responsables. Son projet repose sur la coopération, la transparence, la durabilité et la qualité. “Nous nous sommes ainsi engagés dans la production de bières bios et locales, en utilisant des ingrédients issus de l’agriculture biologique et en travaillant avec des producteurs locaux afin de favoriser les circuits courts.”

Première bière, l’Ornoise fut lancée début 2019. Quelques mois plus tard, le coronavirus obligea les coopérateurs à s’adapter. Concentrant les ventes vers les commerces de proximité, les Guibertins créèrent une plateforme de vente directe en ligne, tout en brassant une nouvelle bière, la 16Orne. Mais nouveau coup dur au cœur de l’été 2021 avec les inondations, notamment de… l’Orne, mettant sous eau une grande partie de l’équipement de production et anéantissant le stock. Les coopérateurs durent presque repartir de rien. Aujourd’hui, tout est oublié. Ils sont particulièrement ravis et fiers de leurs nouvelles installations.

Les 60 000 litres de bières visés en 2024

Avec un capital de 451 500 €, dont 150 000 € provenant de W-Alter, division de Wallonie Entreprendre, anciennement Sowalfin, spécialisée dans l’accompagnement de ce type de sociétés, la coopérative guibertine à responsabilité limitée à finalité sociale a ainsi investi quelque 300 000 € dans les installations de production.

En 2022, avec quelque 11 000 litres vendus, son chiffre d’affaires était de 55 000 €, tout en précisant que ce fut une année de transition, comme le millésime actuel, avec une production externalisée pendant quelques mois.

L’objectif pour 2024 est d’atteindre les 280 000 € et de réaliser 35 brassins représentant en moyenne entre 15 et 20 hectolitres, soit 60 000 litres.