La Commune a délivré l’autorisation : le rallye de Haute Senne passera bien par Rebecq ces 17 et 18 juin

Les élus n’ont pas suivi la décision prise par plusieurs bourgmestres en Hesbaye (Hannut, Waremme, Braives, Lincent, Wasseiges, Burdinne, Geer,…), qui ont décidé d’annuler les épreuves de sport automobile, après le décès de deux spectateurs au rallye du Condroz et celui d’un pilote au rallye des Crêtes, dernièrement.

”En tant que cadre à la police, la bourgmestre Patricia Venturelli est forcément sensible à ce sujet et la connaît bien, explique Dimitri Legasse. S’il y a bien un point sur lequel elle est intransigeante, c’est celui-là. Elle fait particulièrement attention à l’éloignement du public et il n’y aura d’ailleurs pas de buvette et autre point de rassemblement.”

Au niveau de la population, une partie s’inquiète en plus des nuisances pour l’environnement. Lors d’une interpellation au conseil communal de janvier 2023, un citoyen avait souligné “la débauche fossile d’un autre temps ou la biodiversité que mettent à mal de telles pratiques. De nombreux Rebecquois n’ont pas manqué de vous faire part de leurs inquiétudes et oppositions lors des précédentes éditions et les rapports du GIEC, les catastrophes environnementales répétées jusqu’à nos portes et les solutions à y apporter sont de notoriété publique. En tenir compte ou non est un choix politique.”

”Une série d’activités humaines sont tout aussi nocives qu’un rallye”

Le choix politique du groupe Union est le suivant : oui les compétitions automobiles sont toujours acceptées. “On ne va pas se mentir : que le Rallye de la Haute Senne se déroule à Braine-le-Comte, Écaussinnes ou Rebecq ne changera rien, soutient Dimitri Legasse. C’est à un autre niveau de pouvoir qu’une décision doit être prise concernant cette discipline. Le fait qu’une commune interdise le passage du rallye ne changera pas la face de la terre.”

Notre interlocuteur a également rappelé une partie de la réponse apportée en janvier 2023 par l’échevin des sports, qui citait une étude universitaire : “Il y a une série d’activités humaines qui sont tout aussi nocives et problématiques qu’un rallye.”