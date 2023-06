Depuis plusieurs mois, les lieux ont fait l’objet de différents chantiers pour proposer dorénavant un véritable… cocon… Cela tombe bien, les autorités communales, en concertation avec l’équipe pédagogique, ont décidé de profiter de l’occasion pour redynamiser l’espace et lui permettre d’avoir un nom plus en phase avec le travail quotidien réalisé : le Cocon.

”On a changé son nom et on a, en outre, créé un nouveau logo qui est en phase avec celui de la Ville, indique l’échevine Bénédicte Delmez. De plus, après la toiture, les châssis, et divers aménagements intérieurs, les enfants de l’actuel Espace enfance bénéficient d’un tout nouvel aménagement du jardin et de nouveaux jeux.”

Tout est prévu pour faciliter l’accès au bâtiment avec des dalles qui ont remplacé les pavés, bien plus pratiques pour les parents qui viennent avec des poussettes. Et puis, il y a cette dalle qui ressemble à de l’asphalte, mais qui est en fait un revêtement amortissant. Bien plus sécurisant en cas de chute et puis, là au moins, les enfants peuvent circuler avec les nouveaux engins… Petits vélos ou autres brouettes y circulent très facilement.

Enfin, car le cadre, avec les murs magnifiques, présente un certain cachet, un espace gazonné plus important a été aménagé pour que chacun puisse jouer dans des conditions idéales.

Budget : 33 000 €

”Les ouvriers communaux se sont chargés de la réalisation du jardin et la société Sotraplant a placé les klinkers et dalles molles. L’ensemble des travaux représente un coût total de quelque 30 000 €. Cerise sur le gâteau, des nouveaux jeux ont donc été installés pour un montant de 3 000 €.”

La Ville de Jodoigne a réalisé ces aménagements et achats de jeux sur fonds propres pour plus de 33 000€ donc. “Avec la reconnaissance en tant que “crèche” et avec un tout nouvel espace extérieur, il était tout naturel que le nom et le logo soient renouvelés pour coller à la nouvelle image de la crèche. C’est donc avec fierté que nous avons réalisé un logo en cohérence avec la nouvelle identité de la Ville et le nouveau nom.”

Le Cocon, c’est le début d’une nouvelle aventure, avant l’éclosion de ces enfants vers la vie… 21 équivalents temps plein y sont accueillis.