Le CPAS demande des subsides mais c’est la Commune qui les reçoit : imbroglio à la rue Minon à Braine-le-Château

Le bourgmestre, Nicolas Tamigniau, indique que “l’idée, c’est de commander sans traîner parce que beaucoup de Communes vont évidemment commander leurs unités de logement auprès de la société la moins chère”.

Le problème, c’est qu’il y a un véritable imbroglio dans le dossier. Le directeur financier a d’ailleurs remis un avis défavorable. Une situation que Marc Lennarts, directeur général, explique : “En septembre 2022, le CPAS a introduit la demande de subside, néanmoins, l’arrêté ministériel qui accorde ce subside à Braine-le-Château l’accorde non pas au CPAS, mais à la Commune. Il faut donc dépenser de l’argent mis à disposition de la Commune sur un bien qui appartient au CPAS et non à la Commune. Si nous tergiversons encore longtemps, nous n’aurons pas l’occasion de commander les unités de logement au meilleur prix. Par contre, nous allons devoir trouver une solution par la suite pour régler cette question patrimoniale.”

Un subside de 320 000 €

Le directeur général poursuit : “La société qui a le meilleur classement est basée à Couvin et commercialise des logements préfabriqués à structure en bois. L’intérêt de la Commune est de commander auprès de celle-ci afin que le projet soit financé intégralement par l’enveloppe de 320 000 € que la Région a accordée à la Commune. Si nous passons commande après des autres attributaires, cette enveloppe risque de ne pas suffire.”

En effet, outre l’achat des deux unités de logement, différents travaux sont à prévoir comme les raccordements à l’eau, aux égouts, au gaz, à l’électricité… “De plus, enchaîne le directeur général, il va falloir désigner un auteur de projet. Normalement il y a une exonération de demande de permis, mais certaines conditions ne sont pas remplies dans le chef de la parcelle sélectionnée à la rue Minon.”

Dans le meilleur des cas, la Commune devrait s’en tirer avec une facture de 225 000 € pour l’achat des deux logements préfabriqués. Il restera donc environ 100 000 € pour financer le reste.