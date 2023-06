Le marché des producteurs locaux s’est tenu sous chapiteau à Genappe

Et l’échevin du Commerce, Benoit Huts, de poursuivre : “Nous avions eu énormément de monde les années précédentes. Et comme l’infrastructure était en place, nous avons décidé d’organiser cet événement sur deux jours. Nous avons ajouté la journée de samedi. Vendredi, nous avons accueilli un millier de personnes. Les gens sont venus comme si c’était un after-work. Le samedi, c’était plus calme mais il y a toujours eu du passage. Les gens étaient plus curieux le samedi, ils posaient davantage de questions.”

La participation des exposants, obligatoirement de Genappe, était gratuite. Quelques nouveaux étaient présents pour cette quatrième édition dont un qui expose des aquarelles et un autre qui travaille le bois.