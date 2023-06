Chastre : l’aventure du tiers-lieu Le Domaine des Possibles commence

"La grande évolution, c’est la communauté qui s’est créée autour du projet, explique Quentin Mercier, directeur de l’ASBL. On avait déjà un lieu, le Domaine de l’ONE, et des projets. En quelques mois, une trentaine de bénévoles s’est investie. Ils ont été répartis en brigades et chacune de celles-ci travaille sur une thématique déterminée: la communication, les événements culturels, les aménagements en faveur de la nature, les balades… Il y a aussi une brigade “palettes”, qui construit des meubles à partir de palettes, et une brigade qui se charge de préparer la fête du 24 juin."

Chaque cellule est assez autonome. "En termes de décision, c’est très horizontal. Il n’y a pas de hiérarchie ou un chef de brigade. Tout se décide ensemble et pour le moment, ça fonctionne bien."

Le samedi 24 juin, le Domaine des Possibles organise donc des portes ouvertes qui coïncideront avec la Foire aux associations proposée dans l’enceinte du domaine par l’association de fait "Associ’Actions Chastre".

"Le domaine a été longtemps fermé, grillagé. Là, on l’ouvre. On invite les gens à venir le découvrir, à se l’approprier à nous faire part de leurs rêves." Et même à s’impliquer, s’ils le désirent. "Ils peuvent venir avec leurs idées, il y a encore plein de places pour des rêves et des envies."

Trois projets: un resto, des bureaux et des locaux pour les mouvements de jeunesse

En plus de la crèche et de l’école communale, qui conservent leur place, trois projets ont déjà été initiés ou le seront prochainement. "La première étape, c’est l’ouverture d’un restaurant inclusif. On a pris un peu de retard. J’espère qu’il sera opérationnel fin septembre ou début octobre."

La deuxième étape, ce sera la création de bureaux. "Ils devraient être prêts pour la fin de l’année. À Chastre, on est coincés entre Louvain-la-Neuve et Gembloux. À plus grande échelle, entre Bruxelles et Namur. Notre offre ne s’adresse donc pas au public qui cherche à rejoindre ces grands pôles, mais plutôt à des personnes qui veulent travailler près de chez elles, dans un cadre agréable, peut-être avec leurs enfants à la crèche ou à l’école. Et puis aussi aux professionnels en lien avec la petite enfance: logopèdes, pédopsychiatres, etc."

Troisième étape, la construction d’hébergements pour des mouvements de jeunesse. Cette partie n’étant pas reprise dans le subside de la Région wallonne, elle n’est pas prioritaire. Cela dépendra évidemment des moyens humains disponibles.

"Nous avons lancé une annonce, en déterminant les thématiques dans lesquelles on avait besoin d’aide et en invitant les gens à faire part de leurs compétences. Et les gens se sont manifestés." À tel point que les attentes ont même été dépassées. "Avec 30 personnes, on peut commencer le projet. C’est même beaucoup plus que ce qu’on avait imaginé. D’autant plus que les bénévoles sont très actifs et portent véritablement ce projet. On n’a pas besoin de les piloter. Ils viennent avec des idées et des projets", conclut Quentin Mercier.