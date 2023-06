Crèches en Brabant wallon : les bonnes performances de la province cachent une réalité plus difficile (INFOGRAPHIE)

La première crèche à bénéficier du plan cigogne dans le Brabant wallon est la crèche Les Lutins à Jodoigne. En 2024, une extension de la crèche permettra d’accueillir 21 nouveaux enfants. Les places restantes seront créées durant les années 2025 et 2026 à Incourt, Perwez, Braine-l’Alleud, Walhain et Beauvechain.

Le taux de couverture ne dit pas tout

D’après les chiffres de 2021, le Brabant wallon possède 5082 places en crèche avec un taux de couverture de 53,5 %, la moyenne de la Fédération étant de 37,4 %. Le taux de couverture calcule le rapport entre le nombre de place d’accueil par le nombre d’enfants entre 0 et 2,5 ans. Le Brabant wallon est un bon élève. La plupart des communes ont un taux supérieur à 40 %, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Lasne sont à plus de 90 % et La Hulpe dépasse les 100 %. En d’autres termes, il y a plus de places en crèche à La Hulpe qu’il n’y a d’enfants en dessous de 2,5 ans. À l’inverse, Hélécine, Tubize et Walhain ont des taux inférieurs à 30 % (respectivement 29,8 %, 26,9 % et 20 %).

Pour Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE, un bon taux de couverture “ne veut pas dire que la commune va s’en sortir car il y a la demande. Donc elle peut être en difficulté […] Pour le taux actuel, on est aux alentours de 50 %. Mais même si c’était 70 %, ce ne serait pas non plus suffisant”. C’est notamment le cas d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wavre, Braine-l’Alleud et Nivelles car ces communes sont de grosses zones économiques. “Avec les nouvelles constructions, des communes comme Chaumont-Gistoux et Grez-Doiceau deviennent des pôles d’attractivité”, la demande de places augmente mais pas l’offre. “Donc les femmes, principalement, doivent arrêter de travailler ou diminuer leur temps de travail”, poursuit la porte-parole.

Sylvia Anzalone parle aussi de peaufiner les outils pour mieux comprendre les besoins et “mieux cerner et affiner les endroits où les demandes sont les plus fortes”. Même si c’est encore en cours de réflexion, il serait possible pour les futurs parents de faire des “pré-demandes” pour déterminer où est le besoin, sans forcément abandonner le système actuel. Par exemple, si les pré-demandes sont fortes en cas de (re) prises d’études à Louvain-la-Neuve, on pourra prendre ces demandes en considération.

Le Brabant wallon, un cas à part

Le manque de places de crèches, dans le BW comme ailleurs, est dû à plusieurs facteurs. Il y a la stabilité du personnel (contrats précaires) et les départs (abandons, maladies et retraites) couplés à un petit nombre de puéricultrices qui sortent des écoles, nous informe Sylvie Anzalone. Elle dégage aussi une autre réalité, sociologique cette fois. “Avant, les parents comptaient sur les grands-parents. Il y a eu un changement car ils travaillaient moins tard et étaient plus proches de leur famille. Aujourd’hui, en FWB, beaucoup de parents sont plus isolés”.

Le Brabant wallon est aussi une province différente des autres. Le premier point souligné par Sylvie Anzalone, c’est l’immobilier. Les loyers sont chers et il faut en tenir compte. Autre spécificité, le BW a le taux d’emploi féminin le plus élevé, il y a donc moins femmes qu’ailleurs pour garder les enfants. La province soutient également financièrement les communes. Un élément dont la communauté tient compte pour garantir ses aides.