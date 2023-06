X-Alps 2023: Tom de Dorlodot avance vite malgré des conditions difficiles pour voler en parapente

À 11 h 30 précises ce dimanche matin, un coup de pistolet a retenti dans le centre-ville de Kitzbühel (Autriche), signalant le départ de ce que les organisateurs vantent comme "la course d’aventure la plus difficile au monde".

"Ce n’est pas seulement un jeu d’endurance physique mais de stratégie, a déclaré le parapentiste chaumontois Tom de Dorlodot, qui participe pour la neuvième fois. Ce que je dis aux gens, c’est que si vous voulez être rapide, vous devez y aller lentement. Il faut réfléchir et prendre les bonnes décisions."

Autant dire qu’il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, après seulement 33 heures de course.

Ce lundi 12 juin 2023, à 20 h 45, Tom de Dorlodot pointait en 14e position, à 26 kilomètres du leader, le Suisse Chrigel Maurer.

La course a commencé par une ascension jusqu’au Hahnenkamm, le départ de la légendaire course de ski alpin de la Streif. Contrairement aux skieurs, les athlètes ont couru sur le célèbre parcours.

De là, les participants ont pu décoller et, alterner, vol et marche. Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils n’ont pas traîné.

"Dimanche, on a constitué une équipe formidable avec le groupe de tête. On a volé ensemble dans des conditions assez difficiles, expliquait Tom de Dorlodot, ce lundi matin, sur la route de son premier décollage du jour. Faire partie d’un groupe d’un aussi bon niveau a vraiment aidé à couvrir une belle distance. Je me sens bien. L’équipe fait un super-boulot."

Après une journée et 9 heures de course, Tom de Dorlodot avait déjà parcouru 556 km (500 en vol et 56 à pied). Ces 556 kilomètres lui ont permis de se rapprocher de l’arrivée de 340 kilomètres. Il lui restait, ce lundi à 20 h 45, 883,4 kilomètres à parcourir.

Il y a deux ans, Tom de Dorlodot avait assuré qu’il s’agissait de sa dernière course, avant de changer d’avis: "Mais deux ans, c’est juste assez long pour oublier la douleur et les difficultés."

Cofondateur du X-Alps, Ulrich Grill s’est montré particulièrement enthousiaste après les premières heures de course: "C’est l’un des départs les plus spectaculaires du X-Alps que j’aie jamais vu. C’est son 20e anniversaire et cette course me donne encore la chair de poule."