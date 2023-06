12 établissements scolaires du BW labellisés "École Plus Propre"

La remise des labels "École Plus Propre" a eu lieu la semaine dernière. Cet événement, organisé par l’ASBL Be WAPP (qui agit en Wallonie pour améliorer la propreté publique) et Fost Plus (qui organise et chaîne de recyclage des emballages ménagers), permet de récompenser les établissements scolaires pour les efforts accomplis durant l’année en matière de propreté, de tri et de prévention des déchets dans et aux abords de l’école.