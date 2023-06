À Perwez, une "route du malt" pour découvrir champs, coopérative et brasserie

"On profite des portes ouvertes de la Brasserie Valduc pour organiser cette première édition à Perwez, explique Quentin Triest, chargé de projet au Gal Culturalité. Un des points importants dans notre programme est le développement des filières céréales et de l’orge brassicole, pour faire en sorte que les agricultures le cultivent et qu’il soit directement valorisé auprès des brasseurs locaux. Cela semble logique, mais 98 ? du grain qui compose nos bières vient de l’étranger. On veut recréer des circuits assez innovants."

Ces différents acteurs sont justement présents à Perwez et dans ses alentours. "Il y a une coopérative basée à Thorembais. Elle rassemble une cinquantaine d’agriculteurs, en très grande majorité basés en Brabant wallon, qui cultivent de l’orge brassicole. Ils ont accepté de créer un malt 100% belge, appelé"Pure Local". Il est vendu à différents brasseurs, dont Valduc."

La balade de 6 km partira donc de la brasserie Valduc, pour rejoindre la coopérative. "Ce qui va permettre aux gens de découvrir les champs d’orge brassicole, puis la coopérative qui rassemble les agriculteurs et donc enfin la brasserie Valduc, qui s’engage à soutenir l’agriculture locale."

Une visite gratuite de la brasserie sera possible à 13 h, 15h et 17 h. Avec restauration et dégustation de bières. "La balade de la route du malt est également gratuite, aucune réservation n’est nécessaire. Il y aura un départ à 10h de la brasserie Valduc et un autre à 14 h, le samedi et le dimanche. Il faut compter environ deux heures de promenade", poursuit Quentin Triest.

Si vous n’êtes pas disponible à ces dates, le parcours est repris sur le site www.routedumalt.be. D’autres itinéraires y sont également présentés, dont des circuits à vélo, allant jusqu’à 80 kilomètres: the big beer tour, qui va de Jodoigne jusqu’à la limite avec Villers-la-Ville. "Tous les itinéraires sont accessibles et peuvent être empruntés à tout moment, mais ils ne sont pas guidés comme ce week-end des 17 et 18 juin."