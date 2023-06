Avec le "Max Festival" à Beauvechain, le classique revient au village : "il y a des concerts pour lesquels les places partent comme des petits pains"

Les 8 événements programmés en 4 jours en septembre se dérouleront sur le thème "Infinity", entre l’église de Tourinnes-la-Grosse et le Théâtre des 4 Mains. Et les réservations sont désormais ouvertes.

Irina Lankova, vous êtes la directrice artistique du Max Festival. Pourquoi avoir fait le choix de ce thème ?

Je me réfère à une citation de William Blake: "Tenir l’infini dans la paume de la main, et l’éternité dans une heure". C’est peut-être cette expérience-là que nous fait vivre un concert… Il nous transporte dans un lieu où le temps s’arrête et où seule la beauté intemporelle de la musique compte.

Le festival accueillera 35 musiciens, dont vous…

Je m’occupe de la programmation du festival et chaque année, on me demande d’en faire partie, car je me produis finalement assez peu en Belgique. Cette année, pour la première fois, je jouerai un récital de piano, le samedi soir. Ce sera le début d’une tournée. Je propose un programme qui associe les plus belles œuvres de Chopin, Scriabine et Rachmaninov, entrecoupées par quelques mots d’explication.

Le niveau de ce festival est assez exceptionnel.

C’est vrai, le niveau est topissime. Nous avons des artistes très généreux qui font les plus grandes salles du monde et acceptent de venir jouer dans l’église d’un village. C’est important pour moi que ce festival soit symbole de qualité artistique, et cela se sait. Nous avons des gens qui viennent de tout le pays, et certains logent sur place durant les 3 jours.

Le rendez-vous est fixé dans plus de trois mois, mais faut-il se dépêcher de réserver ses places ?

Il y a des concerts pour lesquels les places partent comme des petits pains. C’est le cas notamment du concert autour de Bach et du Stabat Mater de Pergolèse, une œuvre phare de la musique baroque, qui sera joué le vendredi 15 à 20 h, par l’orchestre de Chambre de Wallonie. On est déjà presque complet.

Le festival est-il accessible aux enfants ?

Ils sont bienvenus à tous les concerts, dans le respect évidemment. C’est tellement important de faire découvrir le classique aux enfants, et ça fonctionne vraiment bien. Pour les écoles du village, il y aura un concert le vendredi à 13h à l’église Saint-Martin. À ce sujet, je tiens à remercier le centre culturel qui fait aussi un super boulot en partenariat avec nous.

Le dimanche 17, il y a un concert destiné aux familles, et conseillé dès 5 ans, Lili sous la pluie. par le collectif Le Kusfi. C’est le Théâtre des 4 Mains qui l’accueillera sur un gradin bien adapté aux enfants.

Un concert à 6h du matin: une expérience

Votre message aux enfants c’est "non, la musique classique, ce n’est pas ringard" ?

Ma fille de 13 ans a des playlists sur son portable et j’ai constaté qu’elle passe de la musique classique à du Billie Eilish et puis à un hit des années 80. C’est ça, la musique. Je crois profondément que les classiques sont toujours d’actualité, parce qu’ils soulèvent des questions spirituelles, ils nourrissent l’âme et l’esprit. C’est vers cette authenticité que j’aime amener le public.

Les concerts qui sont proposés ont la caractéristique d’être tous des créations, pour l’occasion.

Oui, car les concerts sont le fruit de rencontres, c’est l’occasion pour les artistes d’explorer. Par exemple, pour le concert d’ouverture, le jeudi 14, six solistes provenant de Belgique, France, Lettonie, Canada et Royaume-Uni, – dont David Kogan, que le public belge connaît -, ouvriront le festival avec un programme de musique de chambre. J’en fais partie, et les artistes choisissent ensemble ce qu’ils vont jouer.

Le dernier concert, Cinéma Paradiso, le dimanche à 18 h, sera un concert de jazz avec des classiques du cinéma interprétés par Ivan Paduart et Patrick Deltenre.

Et puis, je dois mentionner aussi le concert du petit matin, le dimanche à 6h dans l’église, avec six chanteurs a cappella. Ils joueront un répertoire monastique. On limite les inscriptions à 50 car on veut garder de l’intimité. On installe les gens sur des chaises longues. À cette heure-là, notre conscience est encore dans un semi-sommeil, et on reçoit la musique différemment. C’est une expérience. Quelque chose se passe.

On observe le retour de l’hommage à Max van der Linden cette année.

Cela nous a été réclamé par le public. Il y aura donc la visite guidée le samedi 16, à 15h et 17 h, au Vert Galant, avec les céramiques expliquées par André Terlinden, son neveu. et de nouvelles photos de lui qui ont été retrouvées.

0470 322 770 (le mardi de 10 à 12 h), maxfestival.be, info@maxfestival.be