Court-Saint-Étienne va adhérer à Animal Search, une application qui aide à retrouver un animal perdu

En créant l’application Animal Search en 2021, Benjamin Luppolo a voulu organiser les recherches d’animaux sur une même plateforme.

"En 2022, il y a eu 2 445 signalements d’animaux disparus, 543 ont été restitués, 90 ont été pris en charge par des refuges et vétérinaires. Toutefois, 1 400 signalements n’ont pas été clôturés, signale-t-il. L’application smartphone est gratuite. Elle a pour but de signaler tout animal égaré, blessé ou décédé aperçu sur la voie publique, grâce à des photos géolocalisées. L’application permet aux utilisateurs de se contacter mais aussi de contacter les vétérinaires, refuges ou services communaux de voirie se trouvant à proximité de l’endroit où l’animal a été localisé."

Alerte lorsque l’animal est retrouvé

Il existe une version premium à destination des collectivités. Après Braine-le-Château, Braine-l’Alleud et Wavre, Axel Ectors, échevin stéphanois en charge du bien-être animal, espère bien que Court-Saint-Étienne adhérera à la version premium: "Moyennant quelques centaines d’euros par an pour la Commune, elle offre gratuitement des options supplémentaires aux utilisateurs, comme les notifications, les concordances, le pré-enregistrement des animaux ainsi que les informations directes sur les services disponibles dans la Commune", explique-t-il.

Le principe est simple: vous publiez l’annonce de votre animal égaré avec les détails permettant de l’identifier. Si vous avez aperçu un animal égaré sur la voie publique, signalez-le sur l’application Animal Research vous prenez l’animal trouvé en photo, le localisez via le système de géolocalisation intégré, précisez l’état de l’animal (indemne, blessé, mort) et l’espèce et la race. Lorsqu’un animal est identifié par une puce, une bague, une boucle d’oreille ou un tatouage, grâce au pré-enregistrement de l’animal perdu, l’application Animal Search établit une alerte qui permet d’informer directement le propriétaire que son animal est retrouvé.