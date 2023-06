Insalubrité dans les logements publics à Tubize: deux enquêteurs en formation

Selon le conseiller du groupe RC, ces occupants se montrent très respectueux envers le lieu de vie. "Ils aimeraient juste vivre en paix. Mais quand ils appellent les services techniques, ça se passe très mal. Monsieur le bourgmestre, vous avez une fois fait accélérer les choses, après une interpellation. L’intervention avait été rapide, mais incomplète. Quand ils ont rappelé le call center, les réceptionnistes se sont moqués d’eux en leur suggérant d’aller se plaindre auprès du bourgmestre."

Les habitants du quartier des clos se plaignent du comportement de certains voisins. "Je m’étonne qu’il ne se passe rien de plus grave dans ces immeubles, a poursuivi Giovanni Capizzi. Il y a des barbecues sauvages sur les toits. C’est fou ! En plus des problèmes de travaux jamais terminés, il y a de l’insécurité autour de ces appartements. On ne se sent pas bien chez soi, dans son jardin, dans les couloirs…"

"Ces gens se sentent ignorés"

D’après un riverain, la police n’intervient pas lorsqu’il y a du grabuge sur le parking devant l’immeuble. "C’est comme si on ne prenait pas en compte leur réalité. Ces gens se sentent ignorés, que ce soit par les services techniques ou les forces de l’ordre."

Si la thématique est abordée au conseil communal, c’est aussi parce que le bourgmestre Michel Januth (éB) a une autre casquette. Celle de vice-président de la société de logements publics des Roman Païs. C’est toutefois en tant que mayeur, et exclusivement en tant que mayeur, qu’il a répondu à l’interpellation. "La Ville n’est pas responsable des logements des clos de la Bruyère, a-t-il répondu. Toutes les requêtes que nous recevons sont transmises au Roman Païs. Je vous invite à rencontrer les responsables de la société pour relayer les témoignages."

Il n’empêche que la Ville ne compte pas rester inactive. "La salubrité, c’est une compétence de la ville. Nous appliquons la même procédure, que ce soit un logement public ou privé. L’agent communal traite les plaintes en visitant les biens et en réalisant une analyse. Celui qui s’en chargeait a quitté l’administration, c’est donc la Région wallonne qui est compétente. Mais le 12 mai dernier, nous avons désigné deux agents qui deviendront"enquêteurs salubrité". Ils ont reçu la première formation. Ces enquêteurs amélioreront la vitesse du traitement des dossiers."

D’après Jean-Pierre Fumière (éB), des portes coupe-feu ne ferment plus dans le clos, ce qui rend la situation encore plus urgente.