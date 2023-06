Le roi Philippe et le roi des Pays-Bas chez Aerospacelab, une usine de satellites, à Louvain-la-Neuve, qui n’a pas encore reçu son permis d’environnement

Cette étape fait partie du programme de la visite d’État en Belgique de 3 jours du couple royal néerlandais à l’invitation de nos souverains.

Pendant que les rois seront dans le parc scientifique néolouvaniste, leurs épouses, la reine Mathilde et la reine Máxima iront à la Chapelle musicale Reine Élisabeth, à Waterloo.

Aerospacelab est une entreprise "spécialisée dans les données satellitaires et la conception de mini-satellites pour des clients publics et privés", précise le palais royal belge dans le programme de la visite.

"Ils visiteront les locaux, y compris la salle propre, et s’entretiendront avec des membres du personnel", lit-on sur le site de la maison royale néerlandaise.

De grandes ambitions

La société wallonne de haute technologie ne manque pas d’ambition et de nombreux politiques se sont déjà pressés au portillon pour vanter ses mérites: elle compte en effet devenir un acteur clé des satellites d’observation de petites tailles – jusqu’à 150 kilos – dans le monde et l’analyse de leurs données, à destination de secteurs variés (agriculture, finances, assurances, environnement, sécurité, marché des matières premières, défense…).

Dans son usine de Louvain-la-Neuve, elle vise, en vitesse de croisière, la construction de 24 satellites par an.

En outre, elle porte le projet d’une méga-usine de fabrication de satellites – 500 par an – à Charleroi pour lequel Sambrinvest, qui développe ce projet pour Aerospacelab, a obtenu le permis unique (construction et exploitation) en janvier dernier. Si tout va bien, cette usine, appelée "Megafactory" devrait ouvrir en 2025. À terme, elle devrait occuper jusqu’à 500 personnes.

Par contre, Aerospacelab est toujours en attente de son permis d’environnement pour exploiter son usine de Louvain-la-Neuve. Or, elle est déjà bel et bien active dans le Centre Monnet depuis l’été dernier, comme nous vous l’indiquions au moment de l’enquête publique, en avril dernier, dans le cadre de l’instruction de ladite demande de permis.

Et on nous confirme bien qu’une entreprise ne peut normalement pas commencer à exploiter ses installations pour les activités qui sont soumises au permis d’environnement.

La décision sur le permis est attendue pour le 12 juillet au plus tard

Il nous revient qu’aucune remarque n’a été émise lors de l’enquête publique et "les avis des instances consultées sont favorables", nous dit-on au SPW. Le dossier poursuit son cours auprès des services du fonctionnaire technique chargé d’instruire la demande de permis. Ceux-ci ont jusqu’au 22 juin pour remettre leur rapport de synthèse au collège communal ottintois. Une fois reçu, ce dernier aura 20 jours pour délivrer ou non le permis sollicité, soit au plus tard le 12 juillet prochain.

Sauf si tout s’accélère, cela signifie donc que le roi Philippe et son homologue néerlandais visiteront une société qui n’est pas en ordre au niveau de son permis d’environnement…

Il est toutefois peu probable que cette absence temporaire – à moins que le permis soit refusé – ait des conséquences pour la société, personne ne semblant s’émouvoir de la situation. D’autant plus que "l’activité n’induit aucune incidences particulières et le permis permettra d’encadrer à suffisance l’activité. En tout état de cause, il n’y a aucune menace pour l’environnement", nous signale-t-on encore au SPW.