"Move Ittre", la fête du sport ittrois ce 17 juin : voici le programme

Les petits plats seront donc mis dans les grands pour faire découvrir un large éventail des disciplines pratiquées dans la commune. "Judo, badminton, hockey, football, tennis de table, mini-foot… Il y en aura pour tous les goûts", poursuit Vincent Piette.

Quelques exemples ? Les terrains de pétanque seront occupés par la pétanque de Vesnau qui organisera une initiation dès 10h et un tournoi dès 14h. Avec le soleil et la chaleur, il ne manquera que le pastis et les cigales pour se croire à Marseille. Les tout nouveaux terrains de padel pourront aussi être testés gratuitement, mais attention, il est préférable de s’inscrire. Une séance gratuite pour adultes de course à pied aura aussi lieu au départ du centre sportif, mais un niveau intermédiaire est nécessaire, c’est-à-dire savoir courir au minimum 5 km. À 10h30, un moniteur expérimenté vous fera découvrir un parcours d’environ 8 km dans la campagne de Virginal. En outre, les terrains de tennis situés dans le centre d’Ittre seront libres d’accès toute la journée.

Les enfants auront aussi de quoi se divertir tout au long de la journée. "Un parcours de défis leur sera concocté, explique le gestionnaire de la RCA. Celui-ci leur permettra de tester toutes les activités proposées sur les différents stands des clubs. Une fois ceux-ci réalisés, des surprises les attendront."

