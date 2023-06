Plus de marché à La Bruyère le samedi matin : les producteurs locaux préfèrent Hamme-Mille

En deux ans, le marché des producteurs locaux, initié par la Commune début 2021, a fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes en pleine pandémie du Covid-19, les citoyens repensent leur manière de consommer: plus que jamais, il faut faire connaître et mettre en valeur les producteurs locaux, raccourcir le circuit et donner envie de revoir ses habitudes d’achat. À l’initiative de Benjamin Goes, échevin de l’Économie, soutenu par le Collège communal et en concertation avec les producteurs et artisans de Beauvechain, le marché des producteurs est lancé par la commune.