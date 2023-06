"Très mauvaise nouvelle" au CPAS de Tubize : un déficit de 20.000€ à combler

Ce qui a plombé les finances du centre d’action sociale, ce sont plusieurs services en déficit: la cuisine sociale (-220 000 €), la maison de repos gérée par le CPAS (-197 000 €), accueillantes à domicile (-100 000 €), les crèches (-282 000 €) ou encore l’épicerie sociale (-129 000 €). Seul le restaurant de formation horeca "Parfums du monde" est en boni.

"Si la situation ne s’améliore pas et qu’on veut maintenir le cap, il faudra prendre des mesures de gestion. On parle de la mise en œuvre d’un plan de gestion pour garantir la stabilité financière des budgets du CPAS. Parmi les mesures, il pourrait y avoir une augmentation annuelle des prix des repas dans les écoles et à domicile, l’indexation annuelle des frais d’hébergement dans la maison de repos, ou encore le fait de continuer à convertir des lits dits de"maison de repos" en lits de"maison de repos et de soin", afin d’obtenir des subsides supplémentaires."

En attendant, il a été décidé de puiser dans les fonds de réserve ordinaire, presque entièrement vidés, afin de limiter le déficit.

Pas touche à l’épicerie sociale

Sophie Simal (Écolo) a suggéré d’entamer une réflexion sur le passage à une cuisine autonome, afin de ne plus passer par Sodexo, dont la facture a augmenté. Jean-Marc Zocastello (Engagé) a interpellé le président du CPAS concernant l’épicerie sociale. "Même si elle rend des services, 129 000 euros de déficit, c’est beaucoup."

Pas question de toucher à l’épicerie sociale, a répondu Frédéric Jadin. "D’abord, elle permet de remettre des gens au travail, ce sont donc des coûts qu’on n’aura plus par après au niveau du revenu d’intégration sociale. En plus, les bénéficiaires vont s’approvisionner dans l’épicerie, alors qu’ils recevaient auparavant un bon de 50 € à dépenser dans une grande surface, sans aucun contrôle. Ici, ils achètent des produits invendus pour l’alimentaire ou des produits d’entretien à prix plancher. Les 20 € dépensés dans l’épicerie sociale équivalent à 100 € dans une grande surface. L’aide sociale est donc plutôt de 80 €. Et enfin, nous luttons également contre le gaspillage alimentaire, avec l’utilisation de ces invendus. Je suis certain qu’elle tient la route cette épicerie sociale…"