Helena et Élodie referaient bien Koh-Lanta: "C'est une aventure de malade"

Frédéric est-il un beau vainqueur ?

Helena: J’ai voté pour lui, donc oui. Il a joué un rôle dans mon élimination mais avec le recul, je me dis que s’il est arrivé jusque-là, c’est qu’il a bien joué son coup. Nous étions amis dans l’aventure, on était ensemble dans le camp des rouges. J’aurais préféré voir un aventurier avec plus de victoires gagner le jeu, mais au final personne n’a vu le double jeu de Fred et il a réussi un coup magnifique.

Élodie: Un très beau vainqueur avec un côté stratégique et joueur. Il a su tisser des liens avec beaucoup de candidats. Il était assez discret au début puis il s’est révélé au fil des émissions. Je suis contente de le voir gagner car comme moi, il adore les jeux de société. Pour lui, Koh Lanta était d’ailleurs un jeu et c’est le message que j’aurais aussi voulu faire passer.

Face à Frédéric, la finaliste Tania a décrit son parcours comme "atypique". Que vous aura-t-il manqué pour faire aussi bien qu’elle ?

Helena: J’aurais dû me faire plus discrète. Lorsque j’ai gagné le parcours du combattant, j’ai directement été mise en avant, chef des rouges et sur le devant de la scène. Les gens ont directement eu mon nom dans leur esprit. On m’a éliminée car on avait peur de me voir aller loin dans l’aventure. Il m’aura sans doute manqué ce côté stratégique. Je suis de nature sportive mais ni traître, ni menteuse, alors que ça fait partie du jeu.

Élodie:Koh-Lanta est un jeu basé sur le mérite et la stratégie mais il y a aussi une part de chance, ce qui m’a manqué. Tania a été éliminée pour la première fois juste après moi mais elle est directement revenue dans le jeu suite à l’abandon de Benjamin. À une semaine près, c’est moi qui réintégrais le jeu… Sinon, Tania est très solaire, très optimiste avec toujours le smile sur son visage.

Avec le recul, quel bilan dressez-vous de votre aventure ?

Helena: J’étais très déçue en sortant, en colère même car j’avais du mal à comprendre le pourquoi de mon élimination. J’étais bonne en sport, loyale et fidèle, je n’ai jamais menti ni trahi et j’étais sans doute le petit modèle trop parfait. On m’a dit par la suite que j’avais été trop naïve. Mais j’aurai vécu une belle aventure et je pense avoir marqué les esprits. J’ai réussi à montrer ce que je voulais montrer pendant les 28 jours de mon aventure.

Élodie: Je suis super fière d’avoir pu intégrer l’émission. J’ai prouvé là-bas que j’étais une guerrière, une warrior et que j’avais confiance en moi. Koh-Lanta restera un rêve et j’ai appris plein de choses.

"Le manque de nourriture est terrible"

Quel est le plus compliqué dans Koh-Lanta ?

Helena: L’humidité. On est mouillés en permanence, le sable est humide et les pieds jamais au sec. Et puis, le manque de nourriture. Je ne m’étais pas rendu compte que l’on mangeait si peu sur Koh-Lanta.

Élodie: La faim. Je ne suis restée que dix jours dans le jeu mais après trois jours, on se sent déjà tiraillé et on a du mal à se lever sans avoir des étourdissements et des chutes de tension. Au niveau du manque de mes proches, par contre, je n’ai pas été impactée car je m’y étais préparée. C’est vraiment le manque de nourriture le plus horrible.

Comment avez-vous suivi le jeu pendant sa diffusion ?

Helena: Je ne me voyais pas regarder l’émission seule chez moi et chaque mardi, je faisais quelque chose, que ce soit avec des amis, en famille, dans la buvette d’un club de foot…

Élodie: J’ai regardé les premiers épisodes avec des amis, j’en ai regardé un avec Emin (autre candidat belge) et Helena, mais quand je suis sortie du jeu, j’ai préféré regarder en petit comité, plus avec des proches.

"Quand on a fait Koh-Lanta, on veut le refaire"

Si on vous propose demain de repartir, seriez-vous du voyage ? Et dans quelles conditions ?

Helena: Une fois qu’on l’a fait, on veut le refaire et je repars à 100% car c’est une aventure de malade. Mais ce ne sera plus une Helena avec un côté naïf et avec un instinct de survie différent.

Élodie: Mon sac est déjà prêt. Quand on a fait Koh-Lanta, tout le monde veut le refaire et comme je pense avoir marqué les esprits, pourquoi pas. Mais je devrai alors réaliser en amont un travail sur mes émotions. On a vu que j’étais hyper sensible et émotive. Je suis authentique mais je n’aurais pas dû trop le montrer.

Y a-t-il un après Koh-Lanta ?

Helena: On m’en parle souvent. Au magasin, au restaurant, il y a beaucoup de regards et de demandes de photos. Koh-Lanta est une émission très regardée mais les gens qui me reconnaissent sont hyper gentils. Et puis, je ne suis pas Beyoncé…

Élodie: Dans mon village de Virginal, on ne m’en parle pas trop. Par contre, dès que je suis à l’hôtel en vacances ou dans une salle de sport, cela bouge.

Avez-vous des projets ?

Helena:Koh-Lanta m’a ouvert certaines portes. Je suis invitée à des événements sportifs, des trails ou des courses à pied ou je rencontre des candidats des autres saisons. Je suis aussi toujours à la recherche de nouveaux défis.

Élodie: Mon gros projet actuel est musical. J’ai écrit quelques titres pop avec des textes qui me parlent et je chante mes propres compositions.