La Butte du Lion aurait pu être une pyramide : l’Égypte et Napoléon, une nouvelle exposition à découvrir au musée Wellington

Un soldat écossais du temps de la campagne d’Egypte de Napoléon. ©DR

Pour Jean-François Thonon, président du musée Wellington, les thématiques du musée ont aussi une autre vocation, celle “d’avoir un accent belge sur les expositions. Et pour celle-ci, c’est de revenir sur le parcours de l’archéologue belge Jean Capart et l’influence de l’Égypte notamment sur nos monuments funéraires”. Jean Capart est le père de l’égyptologie belge, un homme à qui on doit beaucoup pour la recherche archéologique encore aujourd’hui explique l’égyptologue Eugène Warmembol, commissaire de l’exposition. “La campagne égyptienne de Napoléon est sa plus grande victoire. Sur le plan militaire, c’est une défaite mais pas au niveau scientifique. À l’époque, il était accompagné de 160 savants et a créé une association de recherche au Caire, dont il assistait régulièrement aux réunions” poursuit le professeur. L’exposition présente aussi les premiers travaux scientifiques de l’ère moderne sur l’Égypte. Un travail remarquable dont les représentations et gravures “permettent encore aujourd’hui d’identifier des objets avec exactitude”.

Histoire brabançonne et histoire personnelle

Si l’exposition retrace une partie de la campagne napoléonienne et une partie des découvertes faites par ses accompagnants et Jean Capart, elle ajoute également la grande histoire avec la petite et l’histoire locale. En effet, l’Égypte antique a eu une grande influence dans l’architecture européenne et certainement pour les monuments. Par exemple, les premières esquisses du projet de la Butte du Lion présentaient un obélisque et même… une pyramide. La forme actuelle en évoque vaguement l’idée.

Le projet de la pyramide de Waterloo. Une des premières idées de la Butte du temps où la Belgique était néerlandaise. ©DR

Mais il n’y a pas que la butte. Partout en Europe, de nombreux monuments, principalement funéraires, renvoient aux influences égyptiennes. Et le Brabant wallon n’échappe pas à la règle. À cet effet, le Musée Wellington propose aux visiteurs d’apporter leur pierre à la recherche : “Nous avons installé une carte magnétique du Brabant wallon où les visiteurs peuvent venir poser des petits aimants sur leur commune, s’ils y connaissent un monument d’inspirations égyptiennes et l’inscrire dans le carnet juste à côté”, explique Quentin Debbaudt, coordinateur scientifique du musée. L’objectif est de recenser les monuments en vue d’en faire une publication scientifique.

Toujours dans l’idée de rapprocher l’Histoire et l’histoire personnelle, l’exposition présente le bijoutier belge Saad Rawadi. Parti du Liban pour le Liberia avant d‘arriver en Belgique, il a créé de nombreux bijoux de formes et d’aspects proches des ornements de l’Égypte antique.