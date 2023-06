Mont-Saint-Guibert : Moonshine, le nouveau spot du jeudi soir

L’agence OwlThink a été créée en 2018 par Corentin Helleputte (30 ans, Walhain) et Aymeric Maricq (30 ans, Mont-Saint-Guibert). "Nous avons lancé Moonshine dès 2018 et poursuivi en 2019, puis seulement en 2022 vu le Covid, précisent les deux associés. Nous avons voulu activer le business center afin de créer de l’animation. Au départ, le public visé est le jeune travailleur du parc ou des environs, ou encore le patron d’entreprise. La moyenne d’âge se situe entre 25 et 35 ans, même si des plus âgés prennent un plaisir certain à s’y retrouver."

Ce sont d’abord essentiellement des employés de l’Axisparc qui sont présents. Et des travailleurs de la région débarquent, tout comme des personnes de l’extérieur, de Bruxelles notamment.

La notoriété de la Moonshine se développe aussi par la présence d’un bar à cocktails et d’autres produits connexes comme la sangria et la limonade bio. "Nous essayons de changer régulièrement nos produits en essayant d’être originaux. Deux échoppes de fast-food avec des prestataires externes sont aussi présentes. Et nous réfléchissons à faire venir en août des musiciens en chair et en os."

Ce mois-ci, les deux premiers jeudis ont été couronnés de succès puisque pas moins de 1 600 personnes, en rotation, ont chaque fois défilé de 17h à minuit, heure de fermeture annoncée et respectée, en parfaite collaboration avec l’Axisparc et les autorités communales de Mont-Saint-Guibert.

Pour Corentin Helleputte et Aymeric Maricq, la Moonshine est devenu "the place to be". Et pas que pour les jeunes travailleurs. Sa réputation dépasse déjà les frontières de la nouvelle province.

"C’est devenu notre “jeudredi”"

Frais sexagénaire, Pierre Detry habite Marchovelette et enseigne, depuis belle lurette, l’art de la langue de Molière dans un établissement namurois. Il est un assidu des Apéros namurois. "Me déplaçant régulièrement pour des brocantes dans le Brabant wallon, j’ai vu l’information. En cette fin d’année scolaire, avec des collègues, nous nous sommes dit que cela représentait une belle occasion de nous retrouver de manière détendue et festive, pas trop loin de chez nous avec un public différent et d’évidentes facilités de parking. C’est devenu notre “jeudredi”, un spot particulièrement convivial."