Nivelles: plus de 400 Ukrainiens sont passés par l’IPFC pour apprendre le français

De quoi réjouir la députée provinciale en charge de l’enseignement, Isabelle Evrard, et le président du collège provincial, Tanguy Stuckens, qui étaient tous les deux sur place. "La promotion sociale est une filière spécifique de l’enseignement provincial qui reste injustement méconnue et peu comprise, déplorait mercredi Tanguy Stuckens. C’est important de la mettre en lumière pour sa capacité à former, à remettre des personnes à l’emploi grâce à des formations certifiées, et à répondre à certains besoins économiques du territoire."

À Nivelles, la ministre Glatigny a rencontré non seulement les responsables de l’IPFC, mais aussi des élèves de la section habillement ainsi que ceux qui suivent actuellement les modules "Français – Langue étrangère", des cours pour adultes dont le français n’est pas la langue maternelle.

Parmi eux, des personnes venant du Portugal, d’Amérique du Sud… et beaucoup d’Ukrainiens qui ont fui la guerre et veulent apprendre la langue de leur pays d’accueil.

"C’est une rencontre très émouvante, commentait la ministre après ces échanges. Après quelques semaines d’apprentissage, ces personnes peuvent compter jusqu’à 1 000 en français grâce à un jeu, et tenir une conversation tout à fait satisfaisante. On voit l’efficacité et la créativité des enseignants, l’évolution rapide qu’ils arrivent à obtenir avec des adultes en créant une harmonie dans le groupe, autour de l’apprentissage du français. C’est émouvant aussi de constater cette volonté des élèves de faire des efforts, et leur gratitude envers leur enseignante."

Quatre professeurs supplémentaires

La directrice de l’lPFC, Alexia Feron, confirme que depuis le début du conflit avec la Russie, de 400 à 500 ressortissants ukrainiens – principalement des femmes – sont passés sur les bancs de l’IPFC pour ces formations de français – langue étrangère données trois ou quatre demi-jours par semaine.

Pour répondre à la demande, l’institut a engagé quatre professeurs supplémentaires, passant de deux à six. Lors de ces cours relativement intensifs, on acquiert non seulement des compétences de langage mais aussi une série d’éléments culturels permettant de favoriser l’intégration. Et vu la motivation des élèves, les progrès sont aussi rapides qu’impressionnant. "Certains ont déjà un niveau suffisant pour passer en septembre à d’autres formations, souligne la directrice. Ils sont en train de remplir les dossiers pour suivre celles d’aide-soignant, auxiliaire de l’enfance ou encore assistant pharmaceutique."