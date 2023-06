16 hectares pour 10 entreprises : le nouveau parc d’activités économique se dessine aux anciennes Forges de Clabecq

Au total, cette nouvelle zone s’étendra sur 16 hectares et sera divisée en deux grandes parties. La première, subdivisée en sept parcelles, sera dédiée à des bureaux, des PME voire des artisans. La seconde partie, le long du canal Bruxelles-Charleroi, comprendra trois zones dont une de 6 hectares. L’intérêt est de profiter du canal pour faire transiter la production. Pour Michel Januth (PS), bourgmestre de Tubize, il n’est pas question d’installer n’importe quoi, étant donné la proximité avec le centre-ville et le TOM. Le maïeur souhaite encore moins un centre de recyclage : “J’ai l’impression que Tubize est considérée comme la poubelle de la Wallonie… de la Flandre et de Bruxelles”.

InBW et les autorités communales espèrent pouvoir accueillir les premières entreprises à l’horizon 2026. Plus proche dans le temps, le bourgmestre devrait obtenir le permis pour modifier les voiries d’ici le mois prochain. Pour les entreprises, si elles souhaitent s’y installer, elles pourront prendre contact avec InBW courant 2024.

La direction d'InBW en présence du bourgmestre de Tubize, Michel Januth (PS). ©DR

Pour ses parcs économiques, InBW travaille beaucoup sur l’impact environnemental et sur l’aspect. Le CCBP n’échappe pas à la règle. Ainsi, le parc de Clabecq comprendra un éclairage LED et des égouts individuels. Pour la partie paysage, la verdure est le mot d’ordre et les bâtiments ne dénoteront pas avec le reste des nouvelles constructions. Pour les routes, toujours accompagnées d’arbres, de fleurs et de plantes, elles seront réparties entre automobilistes, piétons et cyclistes. Avec le TOM, le centre-ville et la gare à proximité, InBW comme le bourgmestre s’attendent voir des travailleurs venir à pied ou à vélo.

Tubize, exemple de reconversion

Le CCBP est la suite des derniers investissements d’InBW dans Tubize. L’intercommunale en profite pour revenir sur les résultats obtenus. Ainsi, 71 entreprises, générant 1733 emplois, occupent, aujourd’hui, le premier PAE de la ville, Tubize-Saintes. En ce qui concerne Tubize II est rempli à 70 % de sa capacité totale (36 des 51 ha du site) mais déjà 60 entreprises s’y sont installées et 933 emplois créés par la même occasion. En termes de surface, l’ensemble des sites d’InBW on approche les 120 ha de surfaces, non loin des 160 de l’ancienne industrie lourde des Forges. Pour l’emploi, les zonings permettront plus de 3000 emplois, la moitié des 6000 travailleurs des Forges. Pour Christophe Dister, président d’InBW, cela se fait petit à petit mais rajoute : “Tubize est l’une des reconversions les plus rapides d’un site industriel vers de nouvelles zones économiques. Je suis souvent à Liège et je peux vous dire que là-bas, ils pleurent depuis des années pour avoir des investisseurs pour leurs anciens sites”. Le bourgmestre est également satisfait de la venue des zonings : “Lors de la fermeture de la dernière entreprise des Forges, le chômage est passé à 15 % à Tubize. Aujourd’hui, il est à 11. On progresse.”