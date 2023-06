Plus de 9h et 360 km dans les airs pour Tom de Dorlodot lors du 5e jour du X-Alps

Son vœu aura été exaucé: le Chaumontois a passé plus de 9h dans les airs pour avancer de plus de 360 km.

Lors de cette cinquième journée, Tom de Dorlodot a franchi le mont Blanc, puis le col du Petit Saint Bernard avant de repartir vers l’Ouest.

À 20 h 25, le seul Belge engagé dans le X-Alps était en approche du Dufourspitze, onzième point de passage de la course qui en compte 15.

Classé 16e, à 460 kilomètres de l’arrivée d’une course qui en compte 1223. Tom de Dorlodot a donc passé la mi-course, au cours de la journée de jeudi, puisqu’il a déjà laissé 763 kilomètres derrière lui. Pour effacer ces 763 kilomètres, le Chaumontois en aura réellement parcouru 1355 (dont 1211 en parapente).

En tête de course, la bataille faisait rage entre le septuple tenant du titre Chrigel Maurer (Suisse), Max Pinot (France) et Damien Lacaze (France). Le Hongrois Pal Takats restait en embuscade, après avoir choisi une route différente. À 20 h 30, Max Pinot menait et se trouvait à 275 km de l’arrivée, à Zell am See (Autriche).

La course se termine à 11 h 30, le 23 juin. S’il maintient son rythme, Tom de Dorlodot devrait être en mesure de réussir son pari d’atteindre Zelle am See dans les délais.