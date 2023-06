Cession d’une société dans un café de Tubize, 2,7 millions réclamés par le SPF Finances… : le tribunal prononce deux peines de 8 mois de prison

À l’inverse, Mihail Nahaiciuc, 60 ans, n’avait pas fait le déplacement de sa Roumanie natale pour venir s’expliquer à propos des préventions assez classiques dans le monde économique d’aveu tardif de faillite, d’utilisation de moyens ruineux en omettant de respecter les obligations financières à l’égard des organismes institutionnels et de déposer les comptes des exercices 2017 et 2018, de non-tenue de comptabilité et d’absence de contact/collaboration avec le curateur d’une faillite tombée le 9 novembre 2020 sur citation du SPF Finances.

2,7 millions réclamés par le SPF Finances

Selon le parquet, les responsabilités sont clairement établies, elles qui avaient été mises au jour par un contrôle de l’ISI (Inspection spéciale des impôts) au lendemain de la démission de Max G., lequel avait créé une SPRL basée à Tubize et active dans le terrassement et la construction de bâtiments. Il démissionna de sa qualité de gérant fin 2018 et il transmit cette société de manière très peu professionnelle, dans un café de Tubize.

”Il était heureux de s’en débarrasser car elle avait accumulé les dettes qui dépassaient déjà les 250 000€. Il changea le siège social et l’établit dans une maison de la rue des Ponts connue pour abriter de simples boîtes aux lettres” , précisa la substitute Magali Raes.

”Mon client n’était pas un voyant extralucide”

Le trou ne fit que se creuser avec un flot d’amendes au point d’atteindre les 2,7 millions réclamés par le SPF Finances. Le Roumain ne donna plus jamais signe de vie et les deux courriers envoyés par le curateur à Forchies-la-Marche n’atteignirent jamais leur destinataire qui avait changé de domicile.

Le parquet requit une double peine de 10 mois de prison, éventuellement assortie du sursis pour le Belge, ainsi qu’une interdiction d’encore exercer une activité commerciale pendant cinq ans.

”Mon client n’était pas un voyant extralucide au point de pouvoir déceler ce qui apparut comme un aveu tardif de faillite et il n’y avait aucune mauvaise foi dans son chef” , exposa son avocat qui plaida l’acquittement.

En vain. Le tribunal a condamné les prévenus à 8 mois de prison, avec sursis pour le Belge, ferme pour le Roumain, tous deux interdits d’activité professionnelle pour 5 ans et tenus de rembourser solidairement les 2,7 millions d’euros réclamés par l’État.