Dans les locaux de LIMS. ©ÉdA

Enfin. Le China Belgium Technology Center (CBTC), à Louvain-la-Neuve, prêt à accueillir ses premières entreprises de haute technologie depuis fin 2021, a enfin un premier locataire actif en son sein : le Laboratoire de l’Institut médical spécialisé a inauguré ce vendredi 16 juin 2023 ses nouveaux locaux.

LIMS-MBnext occupe toute une tour de 7 étages (sous-sols et rez-de-chaussée compris) de l’incubateur chinois et même un peu plus, soit quelque 5 000 m2 sur les 57 000 m2 d’infrastructures du CBTC. Cela en fait le plus grand laboratoire de Belgique.

LIMS est né en juillet 2016 avec l’achat du laboratoire de l’institut médical spécialisé de Hornu. En décembre 2016, il arrivait sur le site de Louvain-la-Neuve, dans le Centre Monnet, tout en conservant ses installations hennuyères. "Mais en janvier 2021, on s’est rendu compte que nos locaux devenaient trop petits pour continuer à croître. Nous en avons recherché de nouveaux et nous les avons donc trouvés dans le CBTC", explique Mathieu Castronovo, directeur général de LIMS.

Il a fallu plus d’un an pour préparer le déménagement qui a débuté en février dernier et qui "a abouti sur le fil pour cette inauguration".

"Nous envisageons de développer des collaborations avec la Chine"

Logiquement, avoir un lien avec la Chine ou souhaiter en établir est un des critères pour s’installer dans le CBTC. "Nous n’avons pas de collaboration avec la Chine pour l’instant, mais nous envisageons d’en développer. Ce serait dommage de s’en priver, précise Mathieu Castronovo. Et nous avons déjà des collaborations à l’UCLouvain pour bénéficier de son expertise en recherche fondamentale."

Dans sa tour, LIMS a notamment aménagé des laboratoires de biologie clinique de routine, de biologie clinique biomoléculaire et de chromatologie. "Il est le laboratoire privé le mieux équipé d’Europe", assure le laboratoire.

S’il réalise des analyses de biologie classique, il développe aussi des analyses de biologie préventive. "Il s’agit de permettre à la médecine de changer de paradigme et de passer de la médecine de la maladie à la médecine de la santé, soutient Vincenzo Castronovo, président du comité scientifique de LIMS. La médecine actuelle est trop centrée sur le curatif et pas assez sur le préventif."

"Comment amener les gens de plus de 60 ans à vivre en bonne santé les 25 ans qu’ils leur restent ?"

"Et le laboratoire entend être au service de cette médecine préventive", intervient Mathieu Castronovo. André Verhoeft, cofondateur du laboratoire, ajoute : "La question est comment amener les gens de plus de 60 ans à vivre en bonne santé les 25 ans qu’ils leur restent."

Pour les responsables du laboratoire, cela passe par la médecine préventive qui s’appuie sur des analyses médicales fines. "Dans ce domaine, on a 10 ans d’avance sur les autres laboratoires", glisse Jean-François Foucart, directeur du développement commercial.

On l’aura compris, l’enjeu est aussi commercial.

150 travailleurs dont 110 à Louvain-la-Neuve

LIMS occupe 150 personnes dont 110 à Louvain-la-Neuve. L’an dernier, il a traité 443 918 dossiers, représentant plus de 15 millions d’analyses sur des prélèvements effectués en Belgique et un peu partout dans le monde.