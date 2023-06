Mont-Saint-Guibert : c’est parti pour deux mois de travaux au centre sportif Jean Moisse

Les infrastructures du centre sportif Jean Moisse n’ont pas été oubliées avec le dossier relatif à la rénovation complète des sanitaires pour un montant de 342 000 € dont 176 190 € subsidiés. Adrien Dolimont, ministre wallon des Finances et des Infrastructures sportives, était d’ailleurs ce vendredi matin au centre sportif afin de donner le coup d’envoi de ces travaux. Ceux-ci s’ajoutent à ceux réalisés pour le remplacement de l’éclairage dans la grande salle et l’installation de LED. Avec un subside déjà reçu de 19 540 € (sur 25 300 €).

"Nous attendions le début de ce chantier depuis longtemps, rappelle Jean-Yves Mercier, directeur du centre sportif depuis son ouverture à la fin de l’été 1998. Cela fait longtemps que les sportifs se plaignent notamment de la qualité des douches, de leur chaleur excessive, et d’odeurs nauséabondes qui émanent régulièrement des sanitaires." Les travaux vont donc se dérouler pendant la période d’accalmie des différents championnats des clubs. Car vestiaires, douches et sanitaires ne seront évidemment plus accessibles.

En attendant, des sanitaires extérieurs sont installés dans des conteneurs sur le parking en face du centre sportif. "Il est prévu que le chantier se termine vers le 15 août, juste à temps pour la reprise des entraînements des sports collectifs. Si des incidents imprévus devaient se produire et compromettre le début de la saison des sports collectifs, nous prendrons les décisions qui s’imposent en installant des douches également dans des conteneurs".