Villers-la-Ville : l’ancien échevin Alain Lejeune, l’un des pères du médicament générique, mis à l’honneur au conseil communal

"J’ai toujours travaillé en partie pour gagner ma vie et en partie pour rendre service aux autres, a-t-il expliqué. Pas seulement la population locale, que j’ai servie durant quatre mandatures, mais aussi mondiale."

Et ce n’est pas une exagération. Impossible de résumer la vie du Marbaisien, pharmacien d’industrie, en un petit article mais il a notamment présidé la Fédération internationale des pharmaciens catholiques, et a été nommé membre de l’Académie pontificale des sciences de la vie par le pape en personne.

"La grande industrie n’en voulait pas..."

Mercredi soir, Alain Lejeune a expliqué comment, sans trop le dire et en collaboration avec quelques collègues, il avait développé en Belgique, en s’inspirant de ce qui se faisait ailleurs, ce qui est devenu – après 10 ans d’efforts ! – le médicament générique.

"Ce n’était pas facile: l’administration me demandait ce que je voulais faire avec ça et finalement, à force de les ennuyer, ils m’ont dit de préparer un projet de loi, une définition correcte du médicament générique, et de l’envoyer au ministre de la Santé de l’époque. C’est une de mes grandes réussites. Dès le moment où la définition du générique a été adoptée, on a commencé à me chercher des puces, la grande industrie n’en voulait pas… Mais il y a deux ans, l’Inami a calculé le gain réalisé grâce à cela: 1,2 milliard !"

Un autre pan de la vie d’Alain Lejeune concerne les missions humanitaires: il a parcouru le monde pour aider lors de grandes catastrophes, et aussi joué un rôle dans la lutte contre le sida en Afrique, testant en Ouganda une molécule qui avait l’avantage de ne pas passer du sang des mères vers leur enfant à naître. "Et ça a marché, a-t-il raconté mercredi soir. Plusieurs pays se sont intéressés à ce travail et le pape Jean-Paul II m’a aidé, avec des fonds et avec son influence, pour la distribution. C’est ma grande fierté."