Wavre revoit les conditions du chèque sport : "les jeunes peuvent bénéficier de ce chèque même s’ils pratiquent leur sport dans une autre commune"

"Pour 2022, les gratuités dont bénéficient les clubs et les groupements sportifs wavriens représentent 1 198 700 €, explique Luc Gillard, échevin des Sports. Je pense que Wavre est l’une des villes wallonnes, si pas la seule, à promouvoir le sport en réduisant de manière significative le coût de la pratique de celui-ci en ajoutant aux autres mesures, le principe du chèque sport, d’un montant de 60 €. La grande nouveauté 2023 est que les jeunes wavriens peuvent bénéficier de ce chèque même s’ils pratiquent leur sport dans une autre commune. En ces temps de crise, ce chèque est plus que jamais le bienvenu pour de nombreux ménages. Il témoigne de notre volonté d’aider la jeunesse à pratiquer une activité sportive dans des conditions optimales. Les demandes pour l’année 2023 peuvent être introduites jusqu’au 31 août. En pratique, le chèque sport s’adresse à tout ménage domicilié sur le territoire de Wavre, pour chaque enfant et jeune âgé entre 3 et 25 ans au 1er janvier 2023, soit né entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2020. Il est aussi accessible au parent hébergeur domicilié sur le territoire de Wavre. Tout jeune sportif inscrit dans une infrastructure publique ou privée peut bénéficier du chèque sport et si le sport n’est pas dispensé sur le territoire de Wavre, le jeune peut également en bénéficier s’il le pratique dans une autre entité.""

Pour obtenir le chèque sport: se rendre sur le site internet de la Ville (onglet "Citoyen") et y faire une démarche par enfant en joignant les justificatifs demandés.

Pour toute information: RCA des sports (010 22 60 89, info@wavresport.be).