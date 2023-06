Le P’tit Cirq’en Palc sera de retour à Wavre du 9 au 16 juillet

La résidence est un stage qui se déroulera dans le parc Nelson Mandela. Au programme: du cirque, des animations, des entraînements, des workshops et du fun. Ce stage propose quatre niveaux en fonction des acquis des participants. Prix de la semaine en pension complète: 260 €. Inscriptions via l’École de cirque du Brabant wallon: ecbw.cirque@gmail.com.

Au terme de cette semaine en résidence, les stagiaires participeront au festival du PCP, les 15 et 16 juillet, sur les différentes scènes installées dans le parc Mandela. Ce festival met en scène les stagiaires du PCP, mais aussi des écoles du cirque, des compagnies amateurs et professionnelles.

Cette année, du 10 au 14 juillet, de 14 à 17 h, un stage journalier est proposé aux 12-20 ans pour participer à la création du décor du festival (12 € par jour ou 50 € la semaine).

Enfin en préambule à la semaine de résidence, une master class aura lieu le 8 juillet pour les animateurs des écoles de cirque, les pros et les passionnés du secteur avec pour thèmes la grimpe d’arbres, le trapèze volant et la danse verticale et comme intervenants les compagnies Laterrateral, Épissure, et L’Arboréograhie. Participation: 50 €. Inscriptions: info@ecbw.be.