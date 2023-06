Un “zôme” s’installe en Brabant wallon : “dès que j’ai mis un pied dans le jardin, j’ai vu le projet”

Le zôme est une structure géométrique, une forme de dôme créé à partir de losanges qui lui donne cette forme particulière. C’est également un espace sacré, pour le bien-être par la médiation et la relaxation. En son centre, d’où partent les losanges, se dessine une rosace, de six, huit ou douze branches en fonction de la symbolique. Axelle a choisi le zôme à douze branches, ce qui donne cette forme de dodécaèdre au bâtiment : “Les douze branches, c’est la connexion entre le ciel et la terre. C’est également un espace sacré, un lieu d’énergie qui rayonne à 2,5 km”.

Le zôme est "un lieu pour renaître" dédié à la pratique thérapeutique d'Axelle mais aussi à ses autres activités comme pour les Entrepreneuses magiques. ©Jean Luc Flemal

Le zôme n’a pas qu’une vocation spirituelle, c’est avant tout “un lieu pour renaître” dédié à la pratique thérapeutique d’Axelle. Elle compte également en faire un spot louable pour les évènements extérieurs : ateliers, rencontres, séances mais toujours en lien avec le bien-être.

La dernière fonction du zôme est déjà tout trouvée pour Axelle : accueillir les évènements des “Entrepreneuses magiques”, un réseau de femmes, indépendantes, qu’elle a lancées, il y a quatre mois, avec son amie Sylvie Brak.

Les filles à paillettes

Axelle et Sylvie sont deux entrepreneuses chevronnées. Axelle s’est essayée à de nombreuses activités avant que sa vocation ne “l’appelle”. Sylvie, de son côté, est spécialisée dans la décoration, et la confection de boules faites main, de Noël. En lançant les Entrepreneuses magiques, elles décident d’arborer des paillettes sur leur visage. Un signe reconnaissance original qui diffère de la classique carte de visite. Et puis, pour permettre aux femmes entrepreneuses de réseauter entre elles, autant mettre un peu de paillettes dans la vie.

Mais ce n’est pas juste “faire des apéros ou afterwork où personne ne se rencontre. Le but, c’est de créer des évènements avec peu de monde pour créer du lien” confient-elles. Et le résultat est déjà là. En à peine quelques mois, près de 300 femmes ont déjà rejoint les Entrepreneuses magiques “On aura le millier à la fin de l’année” parie Sylvie. Le premier évènement a d’ailleurs permis la rencontre entre plusieurs femmes : “Certaines sont déjà devenues copines, d’autres font déjà du business ensemble”. Et le prochain, sur le thème de l’audace, annonce déjà complet.

Pour Axelle Deweche et Sylvie Brak, les pailettes sont une forme de carte de visite, un signe de reconnaissance pour elles et les autres femmes. ©Jean Luc Flemal

L’inauguration du zôme se fera le 25 juin à partir de 12 h 30. Tous les visiteurs sont les bienvenus mais l’inscription est souhaitée.