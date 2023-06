Mobilité à Tubize : voici les nouveaux changements approuvés par le conseil communal

Ainsi, l’avenue des Alouettes a dernièrement été refaite. Par la même occasion, 23 places de stationnement ont été délimitées et un îlot directionnel installé au carrefour avec la rue Saint-Jean.

Pour ce qui est des futurs travaux, le parking de la rue d’Hennuyères, au carrefour avec la rue du Chemin de fer, va être réorganisé. La commune prévoit 16 places délimitées par un tracé dont une dédiée pour les PMR. Pour l’échevin de la Mobilité, Pierre Anthoine (PS-, c’est une manière de montrer aux riverains et visiteurs qu’ils peuvent s’y garer : "Il y a un restaurant à proximité. La place PMR n’est pas une demande de leur part mais on s’est dit que ça pourrait être pratique".

Plus au centre de la ville, le stationnement devant l’école Renard II, rue des Frères Taymans, va également être revu. "Il y a déjà le dépose-minute devant l’école et la commune veut en rajouter un deuxième un peu plus loin. On supprime donc deux places pour faire l’autre dépose-minute. Les gens pourront s’y garer le soir mais en journée ce sera pour déposer les enfants".

Les autorités communales se penchent aussi sur l’organisation du stationnement rue du Canal. L’objectif est d’optimiser le stationnement dans cette rue. Il y aura donc 12 places réparties sur l’ensemble de la rue.

Suite à la demande des riverains, la rue de Samme a été refaite comme la rue de la Falize. Il manque un passage pour piéton aux abords de l’école des Lou. Ce sera prochainement réglé. Rue du Château, une ligne jaune va être placée pour empêcher certains usagers de la route de se garer au croisement avec l‘avenue des Sorbiers pour limiter les risques d’accidents.

En ce qui concerne la circulation, la rue Rogissart va bientôt passer en circulation locale grâce à l'apposition de panneaux, suite à la demande des habitants. Selon l’échevin, des Tubiziens des rues adjacentes prennent la petite rue comme raccourci alors qu’elle n’est pas adaptée pour le passage de plusieurs centaines de voitures sur une journée.

A noter : les PMR peuvent demander, sous réserve de vérification, une place adaptée à proximité de leur domicile. Dernièrement, la zone de police locale a recensé ces places et certaines vont donc disparaître à défaut d’être encore utilisées. Pierre Anthoine rappelle néanmoins que les places PMR ne sont pas des places privées : "Si une PMR, autre que la personne demandeuse, souhaite se garer là, elle en a le droit. Et l’autre personne devra aller se garer un peu plus loin."