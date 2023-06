Soulagement à Tubize, plus de 1,3 million de boni en 2022 : "la situation est sous contrôle, mais les risques sont élevés pour les années futures"

Dans sa présentation, le bourgmestre Michel Januth (éB) ne s’est pas montré trop enthousiaste, malgré ces chiffres très positifs. "Le compte dégage un boni de 1 327 000 euros malgré les crises successives que nous subissons et qui a un impact certain sur les frais de personnel et les frais de fonctionnement, liés à l’inflation des prix de l’énergie et des matériaux", a-t-il commenté lors du conseil communal de ce lundi 12 juin 2023.

Le socialiste n’a pas crié victoire. "La situation est sous contrôle, mais les risques sont élevés pour les années futures. Cela nous impose la plus grande prudence, afin de pouvoir garantir la stabilité des finances communales et de ne pas rendre vain les efforts déjà consentis ces dernières années."

C’est en fait un travail sur le long terme qui est toujours en cours. "La ligne budgétaire définie en 2014 est maintenue et garantit la poursuite de l’assainissement des finances."

Au niveau de l’extraordinaire, le compte affiche par contre un déficit de 5,7 millions d’euros. Ce n’est (heureusement) qu’une question de procédure. "En fait, la technique adoptée est de passer les emprunts quand les dépenses sont réalisées", précise Michel Januth, après la séance. Des emprunts ont donc été conclus en janvier 2023 mais n’apparaissent pas au compte 2022. Un simple détail, sans conséquence.